Pimentel sobre Ricardo Mendoza y Jorge Luna: “No veo problema en mostrar lo que para mí es interesante”

Ernesto Pimentel, reconocido conductor del “El reventonazo de la Chola”, uno de los personajes más populares de la televisión peruana, celebró el último fin de semana los 30 años de trayectoria de su personaje, la Chola Chabuca, seguida por un público masivo y con la que se presentará nuevamente en la temporada circense.

Durante la transmisión, causó sorpresa ver que entre los invitados se encontraban los polémicos comediantes Ricardo Mendoza y Jorge Luna, hecho que le ha significado algunas críticas; no obstante, indicó que para él no hubo “ningún problema”, ya que le parecen chicos talentosos y que no cometieron ningún exceso en su programa.

“Primero, porque Ricardo empezó en mi programa en un reality que hice para buscar comediantes. Y a Jorge Luna, porque es una persona que tiene pocos años en el humor. No veo ningún problema en mostrar lo que para mí es interesante”, señaló inicialmente.

“Saber qué hay detrás de esos chicos que llenan estadios, teatros, coliseos, y lo hacen con humor. Yo no quería ponerlos en una situación incómoda porque estaba celebrando mi aniversario. Tenía ese interés de mostrar el lado positivo, de que la gente saque sus propias conclusiones”, complementó.

Pimentel celebra a la Chola Chabuca

Pimentel mencionó que, a diferencia de otras caracterizaciones, el personaje que ha sostenido por años en televisión reivindica a la mujer andina porque la Chola Chabuca siempre se ha mostrado como empoderada y nunca ha pasado por una situación comprometedora.

“Lo andino era presentado como dependiente. En el humor, no había referente de un personaje que sea ganador. En mi caso, Chabuca era la dueña de la casa, no la empleada; y se ha ido manteniendo en mi trabajo, y eso habla de mi propuesta. Incluso, estoy bordando lo que voy a usar en el circo porque se trata de presentar al personaje de la mejor forma”, declaró en diálogo con Infobae.

El machismo y capacitismo de Ricardo Mendoza y Jorge Luna

A pesar los shows multitudinarios que brindan, Ricardo Mendoza y Jorge Luna han sido blanco de críticas en más de una ocasión debido a sus ofensivas palabras en sus presentaciones.

Prueba de ello, Mendoza tiene una investigación en curso junto a la comediante Norka Gaspar por parte de la Décima Fiscalía Provincial de Familia por contravención a los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Mendoza y Luna han recibido gran cantidad de críticas en redes sociales y en programa de televisión a raíz de los desatinados comentarios que realizaron sobre los integrantes de la selección de futsal down.