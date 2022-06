Luego de que el ‘Chorri’ Palacios asegurara que su ampay con la bailarina Ruth Medina fue “sembrado”, la joven decidió contar su versión ante las cámaras de “Magaly TV, la firme” y sorprendió con más de una declaración. La bailarina aseguró que conoce el exfutbolista desde hace cuatro años y que tuvieron una relación todo este tiempo.

La anfitriona de 28 años narra que el exintegrante del Sporting Cristal le aseguró que estaba soltero. También dijo que él viajaba alrededor de dos veces al mes a Chiclayo para verla y aparte la ayudaba económicamente con la manutención de su hijo. Sin embargo, remarcó que desde hace un año dejó de verse con el ‘Chorri’ tras enterarse de que seguía casado. No obstante, todo cambió el día del ampay.

“Me reclamó porque me había cambiado el número. Yo le dije que iba en plan de amistad, para divertirme y pasarla bien. Le dije que ya sabía que tenía esposa y él me dijo que no estaba con ella”, expresó.

Ruth Medina desmintió a 'Chorri' Palacios y aseguró que mantuvieron un romance. Foto: composición LR/captura ATV

Ruth Medina habla de la relación que tuvo con el ‘Chorri’ Palacios

La bailarina negó tener lo que señaló el exfutbolista Roberto Palacios. “Yo no fui error de solo un día, yo lo conozco a él hace cuatro años. Él me estaba diciendo que no estaba con su mujer (...)’’.

Luego, expresó su molestia al recordar cuando se enteró de que Palacios seguía casado. “No puede ser tan caradura, que me haya visto la cara de tonta, que solo lo conozco de un día, porque siempre iba a recogerme a mi casa, me trataba como una reina, me besaba en la discoteca, me invitó a Trujillo, bailamos toda la noche”, manifestó.

El ‘Chorri’ Palacios iba a visitarla a Chiclayo dos veces al mes

La joven también dio detalles de cómo eran las visitas del expelotero. “Venía dos veces al mes, cuando hacía sus eventos en Chiclayo; solo se quedaba dos días y una noche, esa noche aprovechaba en verme, estar conmigo”.

Por último, dijo que, desde hace un año, decidió ponerle fin a su relación. Sin embargo, todo cambió cuando se encontraron de casualidad en aquella discoteca de Chiclayo, donde también estaba el ‘Conejo’ Rebosio.