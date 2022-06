Roberto ‘Chorri’ Palacios está en el ojo de la tormenta tras ser captado besándose con una bailarina en una discoteca de Chiclayo. Aunque el exfutbolista minimizó el hecho y trató de cerrar el capítulo pidiéndole disculpas públicas a su esposa, Karla Quintana, la modelo con la que fue ampayado salió al frente para revelar que su encuentro con el exseleccionado peruano no fue ocasional.

Ruth Medina afirmó que conoce al exjugador desde hace cuatro años y que, hasta la fecha, el también entrenador no ha tratado de bloquear la comunicación con ella.

Ruth Medina rompe su silencio

Sobre los detalles de su relación con el ‘Chorri’ Palacios, Ruth Medina decidió romper su silencio en el programa “Magaly TV, la firme”. En la conversación con un reportero del espacio, la anfitriona desmintió lo dicho por el exjugador, quien aseguró que no la conocía previamente al ampay. La mujer también descartó haber ‘sembrado’ al jugador.

“Yo no fui un error de solo un día (como afirma Palacios), yo a él lo conozco desde hace cuatro años”, dijo Medina. Además, agregó que su ‘relación clandestina’ acabó en 2021 porque se enteró que estaba casado. El día del ampay se volvieron a reencontrar luego de que el exintegrante de la selección peruana le asegurara que estaba soltero.

Ruth Medina desmintió a 'Chorri' Palacios y aseguró que mantuvieron un romance. Foto: composición LR/captura ATV

“(’Chorri’) me reclamó porque había cambiado el número (de celular). Le dije que iba a ir (a la discoteca) en plan de amistad, para divertirme. Le dije que ya sabía que tenía esposa y él me dijo que no estaba con ella”, contó Medina.

Asegura que ‘Chorri’ aún no la olvida

Aunque ‘Chorri’ Palacios le pidió perdón a su esposa por el ampay y manifestó que el tema no “pasó a mayores”, la joven aseveró que esto no sería del todo cierto y dejó entrever que él aún estaría interesado en ella.