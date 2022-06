Bailarina muestra polémicos chats con el ‘Chorri’ Palacios: “No caigas en su juego”

Roberto ‘Chorri’ Palacios continúa generando polémica tras serle infiel a su esposa Karla Quintana con la bailarina Ruth Medina, a quien besó en una discoteca de Chiclayo. Ahora, la mujer involucrada habló con el programa “Magaly TV, la firme” para defenderse, debido a que el futbolista la acusó de haberlo ‘sembrado’ con el ampay.

Según indicó Ruth Medina, ellos mantuvieron un romance durante cuatro años , por lo que no fue un encuentro de una sola noche. Además, aseguró que el futbolista le hacía regalos, la llamaba ‘corazón’, salían y hasta una vez se hospedaron en el “mejor hotel de Chiclayo”.

¿Qué dice el chat de Roberto ‘Chorri’ Palacios y Ruth Medina?

En un momento, la conductora Magaly Medina le pidió que muestre las pruebas que había traido a su programa. Se trataba de unos comprometedores chats que probarían que ‘Chorri’ Palacios la conocía desde hace bastante tiempo. Incluso, en uno de los mensajes, el futbolista le advierte que no hable con la presentadora de ATV.

“Ellos quieren que digas cosas que no pasaron por vender. No caigas en su juego. Solo dije que me habían sembrado porque tu amiga me grabó”, le escribió el deportista. “Me duele mucho, de tanto tiempo que me conoces, nunca pasó eso”, le responde ella.

“Mañana te llamo, ok. Tranquila, vamos a ver cómo hacemos para aclarar las cosas. Ya me imagino que la gente de Magaly está queriendo entrevistarte y buscar más cosas para jodernos más. No caigas ”, se lee en el chat por parte de ‘Chorri’ Palacios.

No sabía que ‘Chorri’ Palacios seguía con su esposa

La bailarina contó que, luego de tener un amorío con ‘Chorri’ Palacios, descubrió que era casado. “Le dije que yo sabía que estaba con esposa y él me dijo que no, porque sino no se estaría exponiendo. Me ilusionó otra vez. Yo no vengo a sembrar a una persona. Yo no tenía ni su número”, aseveró.