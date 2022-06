Bailarina revela detalles de su romance con ‘Chorri’ Palacios: “Fuimos al mejor hotel de Chiclayo”

‘Chorri’ Palacios se encuentra en el ojo de la tormenta luego de haber aparecido en un ampay con la bailarina Ruth Medina en una discoteca de Chiclayo. El futbolista admitió que le fue infiel a su esposa Karla Quintana a través de un comunicado; sin embargo, aseguró que “no pasó a mayores”. Ahora, la mujer involucrada lo desmiente en una entrevista para Magaly Medina.

La versión de Ruth Medina contra la del ‘Chorri’ Palacios

Según Ruth Medina, ella y ‘Chorri’ Palacios mantuvieron un romance durante cuatro años , a espaldas de la esposa del futbolista. La bailarina aseguró que el deportista le mintió al prometerle que estaba separado.

“No fue error de solo un día, yo lo conozco hacer 4 años (al ‘Chorri). Él me estaba diciendo que no estaba con su mujer y me dijo ‘ven quédate’ (...) Siempre venía a recogerme en la casa, me trataba como una reina, me besaba en la discoteca, me invitó a Trujillo”, expresó.

Contó que salían juntos a varios lugares, como una pareja normal sin esconderse. Incluso, mencionó que una vez se reunieron con los amigos del ‘Chorri’ Palacios y fueron a un lujoso hotel de Chiclayo, donde pasaron juntos la noche. Luego, descubrió que el futbolista se encontraba casado con Karla Quintana.

“De cariño me decía ‘lindura, corazón’, es súper romántico, pero muy mentiroso. No, yo no sabía (que tenía esposa) yo me entero después. Esa vez que estuvimos cenando y tomando, fuimos al mejor hotel de Chiclayo , me llevó, me quiso impresionar, pasó lo que pasó y a los dos días, me pagó el pasaje de regreso. Luego, yo me entero de que él tiene mujer, y me molesto con él, le dejo de hablar... Me hacía regalos, pagaba todo”, expresó la bailarina.

PUEDES VER ‘Chorri’ Palacios y el amoroso mensaje que le dejó a su esposa días antes del ampay

El comunicado del ‘Chorri’ Palacios

A pocos días del ampay, ‘Chorri’ Palacios publicó un comunicado en el que admitió que se equivocó y le pidió disculpas a su esposa e hijos. “Reconozco mi error al no haber establecido claros límites”, escribió.