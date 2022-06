Tepha Loza protagonizó un momento controversial durante la transmisión del 6 de junio de “Esto es guerra”, después de que el ‘tribunal’ hablara sobre su bajo rendimiento en la competencia. Como se sabe, la modelo ha mostrado en innumerables ocasiones su deseo de asistir al repechaje Perú vs. Australia. Un ejemplo de ello se dio cuando la hermana de Melissa Loza no pudo ganar uno de los juegos. “La producción te hace una pregunta. ‘¿Quieres continuar en el programa?’”. Ante esto, la modelo respondió: “Obvio que sí, es solo frustración y tienen que entenderme, soy una de las primeras en el set”.

Sin embargo, ese no fue el único hecho cuestionable, ya que la máxima autoridad del programa le preguntó sobre su viaje a Qatar. “Tu nivel ha descendido y estás solicitando permiso para viajar... Por eso, te preguntamos, ¿deseas continuar en el programa?”. Tepha, muy molesta, contestó que “sí, ya que es una mujer comprometida con su trabajo”.

Tepha Loza incómoda con el regaño de la producción. Foto: composición LR/ captura de América TV

¿Tepha loza no fue a Qatar por su bajo rendimiento en EEG?

La chica reality Tepha Loza se mostró muy preocupada por su bajo desempeño en EEG. La hermana de Melissa había manifestado que ella entrenaba duro y llegaba temprano, pero no veía ningún resultado, dado que no lograba ganar muchas competencias.

“El amor no tiene nada que ver... Me frustro porque soy una de las más puntuales, acá vengo súper temprano para ver la competencia, cuáles son los trucos, siempre estoy atrás de Melissa o de alguien que me enseñe y explique (los juegos) ”, manifestó en “América espectáculos”.

Además, indicó que su rendimiento tan bajo no se debe al seleccionado Sergio Peña, ya que ella es muy profesional cuando se trata de trabajo.

“Yo soy responsable, disciplinada y súpercorrecta en mi trabajo. Espero mejorar, vengo siempre a la hora puntual y mira lo que pasa. Son los nervios del momento, no lo sé, de repente porque estoy comiendo comida chatarra porque entreno; me preparo físicamente antes del programa, puede ser la alimentación. Si sigo perdiendo, no me van a dar permiso, ese es el problema también”, aseguró. Por esta razón, Tepha no se encontraría presente en Qatar.

Tepha Loza se encuentra en Lima

La modelo Tepha Loza sorprendió a más de uno al no hacerse presente en el partido Perú vs. Australia, al cual aseguró que iba a asistir para darle su total apoyo al futbolista Sergio Peña.

Muchos esperaban verla alentando en las tribunas, pero en sus redes sociales evidenció que actualmente se encuentra en Lima.

Tepha Loza se muestra en Lima y no en Qatar junto a su novio Sergio Peña. Foto: captura de Instagram

Tepha Loza manda emotivo mensaje a Sergio Peña desde su casa

Antes de que inicie el partido, Tepha Loza no dudó en mostrar su apoyo a la selección peruana y a su actual pareja Sergio Peña. La modelo escribió un mensaje alentador y sentimental por medio de su Instagram.

“Y llegó el día tan esperado. Es un juego en equipo y la van a romper. Todos los éxitos del mundo y las mejores vibras para ustedes”, manifestó al inicio de su post. Luego, colocó: “Fe y confianza. Brillarás, mi amor”.

Tepha Loza envia mensaje alentador a la selección peruana. Foto: Tephaloza8/Instagram

Tepha Loza opina sobre el enfrentamiento entre Perú y Nueva Zelanda

La influencer Tepha Loza estuvo pendiente viendo el partido que jugó su novio Sergio Peña contra la selección de Nueva Zelanda, que se dio el 5 de junio en Barcelona, España. La chica reality reconoció el buen desempeño del futbolista en sus redes sociales.

“Jugaron increíble”, manifestó en el post. Para acompañar la publicación, puso unos emojis de corazón, champagne y fiesta.

Tepha Loza celebra partido de Sergio Peña en Perú vs. Nueva Zelanda. Foto: captura Instagram

¿Tepha Loza dedica triunfo a productor de EEG por no dejarla ir a Qatar?

Este 11 de junio, Tepha loza sorprendió a todos los espectadores cuando le dedicó su triunfo a Peter Fajardo. La chica reality logró vencer a Luciana Fuster en el último tramo donde tenían que demostrar toda su fuerza.

La hermana de Melissa Loza tocó la campana y, luego de este suceso, se acercó a las cámaras para señalar al productor de EEG.