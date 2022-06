En las buenas y en las malas. El Perú vs. Australia mantuvo, por más de 90 minutos y tras la tanda de penales, a millones de peruanos a la expectativa para gritar el pase de la Blanquirroja a Qatar 2022. Este lunes 13 de junio, el equipo dirigido por Ricardo Gareca se enfrentaron a los socceroos en el Estadio Rayyan Stadium, Doha, donde fueron animados por una gran multitud de aficionados.

Perú no se quedó atrás, ya que todos se paralizaron para ver a la Bicolor. La distancia no ha sido impedimento para alentar a los deportistas, pues el aliento se hizo sentir en las calles y redes sociales, como lo hicieron notar los artistas y periodistas que no ocultaron su emoción y se lucieron orgullosos de la selección peruana a pesar de haber quedado fuera del mundial.

A continuación, te contamos quiénes fueron los artistas que agradecieron a la escuadra Blanquirroja, quien llevó al Perú al repechaje frente a la selección australiana.

Guty Carrera

Famosos peruanos reaccionan a la derrota de la selección peruana. Foto: captura Twitter.

Germán Loero

Famosos peruanos reaccionan a la derrota de la selección peruana. Foto: captura Twitter.

Pamela Vértiz

Famosos peruanos reaccionan a la derrota de la selección peruana. captura Twitter.

Óscar López Arias

Famosos peruanos reaccionan a la derrota de la selección peruana. Foto: captura Twitter

Augusto Álvarez Rodrich

Famosos peruanos reaccionan a la derrota de la selección peruana. Foto: captura Twitter.

Ricardo Morán

Famosos reaccionan ante la derrota de la selección peruana. Foto: captura Twitter.

Adolfo Bolívar

Famosos reaccionan ante la derrota de la selección peruana. Foto: captura Twitter

Tepha Loza

Famosos reaccionan ante la derrota de la selección peruana. Foto: captura Instagram.

Fernando Armas

Famosos reaccionan ante la derrota de la selección peruana. Foto: captura Twitter

Juliana Oxenford

Famosos reaccionan ante la derrota de la selección peruana. Foto: captura Twitter.

Larissa Riquelme

Famosos reaccionan ante la derrota de la selección peruana. Foto: captura Twitter.

Tula Rodríguez

Famosos reaccionan ante la derrota de la selección peruana. Foto: Tula Rodríguez/Instagram.

Luciana Fuster

Famosos reaccionan ante la derrota de la selección peruana. Foto: Luciana Fuster/Instagram.

Nicola Porcella

Famosos reaccionan ante la derrota de la selección peruana. Foto: Nicola Porcella/Instagram.

Wendy Sulca

Famosos reaccionan ante la derrota de la selección peruana. Foto: captura Twitter.

Brunella Horna

Famosos reaccionan ante la derrota de la selección peruana. Foto: Brunella Horna/Instagram.

Jorge Luna

Famosos reaccionan ante la derrota de la selección peruana. Foto: Jorge Luna/Instagram.

Ezio Oliva