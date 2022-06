Yiddá a hinchas que critican a la selección tras derrota con Australia: “¿Me están fregando?”

Yiddá Eslava solo tuvo palabras de gratitud para los representantes de la Blanquirroja, quienes está tarde lo dejaron todo en la cancha del estadio Ahmed bin Ali, en Qatar, durante en partido contra Australia; no obstante, no lograron vencer al rival y eso nos costó el ingreso al Mundial Qatar 2022.

Tras conocerse los resultados del encuentro futbolístico, diversos personajes del espectáculo salieron a pronunciarse en sus redes para lamentar el hecho y expresar, una vez más, su respaldo a los integrantes de la selección peruana.

Una de ellas fue la actriz Yiddá Eslava, quien felicitó a los jugadores peruanos y salió a defenderlos ante la ola de críticas que se generó en redes sociales en su contra.

¿Qué dijo Yiddá Eslava?

Yidda Eslavá se evidenció bastante mortificada por los insultos y señalamientos de compatriotas hacia la selección y envió un tajante mensaje a aquellos cibernautas que se mostraron irrespetuosos.

“Estoy molesta, estoy triste, estoy decepcionada. Y, ¿saben qué? No los voy a perdonar. No hablo de la selección peruana, porque para ellos solo tengo agradecimiento por todos los momentos maravillosos que me han hecho pasar junto a mi familia y amigos. Hablo de estos peruanos que salen a escribir tontería y media por haber perdido un partido. ¿Me están fregando?, ¿de verdad? O sea, ¿tienen la frescura de escribir y derrochar toda su ira contra un equipo que nos ha dado mucha alegría?”, prosiguió la ex chica reality.

“Hay que ser muy mezquinos para hacer eso. Yo solo tengo aplausos para esos muchachos. Debe haber sido dificilísimo haber estado parados ahí, representando a todo un país que tenía muchas esperanzas de entrar a un mundial. Bueno, no se pudo, no se pudo pues; por eso yo sí voy a esperar a mi selección cuatro años más”, concluyó la pareja de Julián Zucchi.

PUEDES VER: Franco Cabrera se muestra junto a su novia Ximena Li en Qatar

Yiddá Eslava lloró cuando Perú no clasificó

Del mismo modo, la también actriz aprovechó su publicación para hacer una triste confesión tras conocer el resultado del partido contra Australia. En el texto que acompañaba su video, contó que estalló en llanto por la impotencia de que su país haya quedado fuera del importante evento deportivo de fútbol.

“Sí, me duele, lloré por no clasificar, pero eso no opacará todo el esfuerzo y dedicación que dieron los muchachos para llegar hasta aquí. Así es el fútbol, a veces se gana, a veces se pierde”, escribió la artista en un corto mensaje.