El amor llega hasta Qatar. Tepha Loza y Sergio Peña continúan irradiando amor y aliento en redes sociales. Este 13 de junio se llevará a cabo el repechaje Perú vs. Australia para ser partícipes del Mundial Qatar, y la modelo no perdió la oportunidad de enviarle un tierno mensaje al seleccionado de Ricardo Gareca.

Tepha Loza y Sergio Peña oficializaron su romance hace dos meses, aproximadamente; sin embargo, ambos han demostrado que el tiempo no determina cuánto amor pueden sentir, dado que la chica reality encuentra cualquier instante oportuno para hacer saber lo enamorada que está de su pareja.

¿Qué dijo Tepha Loza?

Horas antes de que inicie el ansiado partido, la influencer se pronunció a través de su cuenta oficial en Instagram y publicó una historia pensando en la selección peruana. En esta imagen, se puede leer una frase alentadora y otra romántica para Sergio Peña.

“Y llegó el día tan esperado. Es un juego en equipo y la van a romper. Todos los éxitos del mundo y las mejores vibras para ustedes”, dice al comenzar el mensaje. Finalmente, se puede leer “Fe y confianza. Brillarás mi amor”, dedicado al deportista.

Tepha Loza dedica un mensaje alentador a la selección. Foto: Tephaloza8/Instagram

Posteriormente, publicó una fotografía suya en “Esto es guerra”: “Hoy se une todo el Perú. Ganamos porque ganamos. Por cierto, no puedo creer que tenga esta foto con la camiseta se la selección”.

Tepha Loza envia mensaje alentador a la selección peruana. Foto: Tephaloza8/Instagram

Tepha Loza explica bajo rendimiento en “EEG”

Durante la emisión de “Esto es guerra”, la producción llamó la atención a la modelo por perder constantemente las competencias e insinuaron que se debería a los viajes con Sergio Peña. Ante este problema, la joven dijo lo siguiente: “El amor no tiene nada que ver. Me frustro porque soy una de las más puntuales. Acá vengo súper temprano para ver la competencia, cuáles son los trucos. Siempre estoy atrás de Melissa o de alguien que me enseñe y explique (los juegos)”.

EEG llama la atención a Tepha Loza en vivo

Tras perder un punto contra los ‘Guerreros’, la modelo recibió una llamada de atención por parte de la producción: “Tu nivel ha descendido y estás solicitando permisos para poder viajar y viajar. Te hacemos la consulta, ¿deseas continuar en el programa?”. Ante esta pregunta, la joven aseguró que quería continuar.