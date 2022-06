Susy Díaz lanza nueva ‘dieta’ para Gianluca Lapadula antes del Perú vs. Australia

El repechaje Perú vs. Australia, que define la clasificación de la selección peruana al Mundial Qatar 2022, continúa generando expectativa entre los amantes del fútbol. No obstante, también ha llamado la atención en el mundo de la farándula. Esta vez, la actriz cómica Susy Díaz hizo de las suyas y lanzó una de sus divertidas ‘dietas’ para el delantero Gianluca Lapadula.

¿Qué dijo Susy Díaz sobre Gianluca Lapadula?

La excongresista no tuvo mejor idea que utilizar el nombre del ‘Bambino de los Andes’ para hacer la siguiente broma: “La dieta de Lapadula, te mueves bien en la cancha y todo mundo te adula”.

También se refirió a las otras estrellas de la selección peruana, tales como Christian Cueva, y el entrenador de la Bicolor, Ricardo Gareca. “La de Cuevita, la metes suavecita y de cabecita”, dijo la exvedette para El Popular. “La dieta de Gareca, hacerlo hasta quedar chueca”, agregó.

Se animó también a hacer una ‘dieta’ sobre país asiático donde se realizará el mundial. “La dieta de Qatar, te la meten tanto que no te deja ni hablar, me refiero al gol, por si acaso, no sean mal pensados, por favor”, señaló entre risas.

El resultado de Susy Díaz para el Perú vs. Australia

Además, la madre de Flor Polo lanzó su posible marcador para el encuentro Perú vs. Australia, que se llevará a cabo este lunes 13 de junio a las 13.00 horas (horario peruano) en el estadio Ahmad bin Ali de Rayán.

“De todas maneras ganamos 2-0 con goles de Cuevita... Mañana (13 de junio) Perú sale a matar. Tal vez la tiene difícil, pero hay que poner bastante energía y mucha fe porque de todas maneras ganamos”, expresó la famosa en entrevista con El Popular.