Pedro Gallese se mudó a Estados Unidos en el 2021, tras firmar con el equipo Orlando City por unas temporadas. El jugador de la selección peruana radica actualmente junto a su esposa Claudia Díaz Solórzano, con quien se casó en 2016, y los dos hijos que tiene con ella, Piero y Catalina. La familia Gallese Díaz se encuentra viviendo en una impresionante residencia, la cual tiene una gran piscina y un gimnasio privado. Conoce todos los lujos que el deportista tiene en su vivienda.

¿Cómo luce la casa de Pedro Gallese y Claudia Díaz?

Claudia Díaz, quien posee 153.000 seguidores en Instagram, ha dejado ver en más de una oportunidad el frontis de su residencia pintada de gris en su exterior y el portón de color blanco en la cochera.

“Hoy me celebro más que cualquier otro día, hoy me celebro doblemente porque me lo merezco”, escribió la influencer el 8 de mayo, en el marco de la celebración por sus 32 años. Ella posó junto a su deportivo rojo en la entrada de su casa.

Frontis de la casa de Pedro Gallese y Claudia Díaz. Foto: Instagram

Por su parte, Pedro Gallese compartió cómo disfruta junto a sus hijos de la piscina asimétrica con jacuzzi y cubierta acristalada, ubicada en la parte posterior de su hogar.

En el dormitorio de la pareja, la pared principal donde se ubica la cama posee una cabecera tapizada con paneles rectangulares de terciopelo en color plomo.

Dormitorio de Pedro Gallese y Claudia Díaz. Foto: Instagram

Otro lujo en la residencia de Pedro Gallese y Claudia Díaz es un sauna de vapor con estufa eléctrica y roca volcánica. Además, el inmueble también tiene un gimnasio equipado.

La casa de Pedro Gallese y Claudia Díaz posee un gimnasio. Foto: Instagram

La casa de Pedro Gallese y Claudia Díaz posee un sauna privado. Foto: Instagram

Pedro Gallese y Claudia Díaz tuvieron romántica velada

En diciembre del 2021, Pedro Gallese y Claudia Díaz celebraron su aniversario. Ambos disfrutaron de una romántica cena frente al mar. La esposa del deportista le dejó un mensaje en sus redes sociales. “Porque esta historia es solo tuya y mía, te amo bebé. Feliz aniversario, Pedro Gallese”, puso en s publicación.

Pedro Gallese y Claudia Díaz celebran su aniversario de bodas. Foto: Instagram

Pedro Gallese como imagen de grupo inmobiliario

Pedro Gallese se proyecta a futuro y comenzó a buscar oportunidades en proyectos ajenos al fútbol. En 2021 anunció su incursión en el mundo inmobiliarios, siendo parte de una empresa del sector.

“Estoy muy orgulloso de anunciar que esta empresa, con más de 45 años en el mercado inmobiliario de Florida, me ha elegido para representar uno de los proyectos más espectaculares que han tenido: lotes residenciales muy cerca de la isla de Gasparilla, la joya escondida de Florida”, puso la figura del Orlando City.

Pedro Gallese incursiona en el negocio inmobiliario. Foto: captura/Instagram

La crisis en la relación de Pedro Gallese y Claudia Díaz

En 2019, Pedro Gallese protagonizó un ampay con la modelo Lucero Jara. Ambos fueron captaros saliendo de un conocido hotel limeño. La noticia remeció la farándula, llegando hasta los oídos de Claudia Díaz, quien anunció su separación del futbolista. Tiempo después, se reconcilió con él y ahora se han mostrado más sólidos que nunca.

El arquero Pedro Gallese fue captado saliendo con una mujer de un conocido hotel en San Miguel. Foto: composición/LR

¿Cómo se conocieron Pedro Gallese y Claudia Díaz?

Su historia de amor empezó desde el colegio, cuando ambos compartían clases. Fue en 2016 su matrimonio. Un 17 de diciembre se dieron el sí y fruto de esa unión nacieron sus dos hijos: Piero y Catalina. La familia del arquero siempre lo ha seguido en los distintos países que le tocó jugar.

Pedro Gallese y Claudia Díaz se muestran felices y reconciliados durante cuarentena por coronavirus. Foto: Instagram

Claudia Díaz recuerda cómo Pedro Gallese le pidió la mano

Claudia Díaz conversó con el programa Panorama sobre su relación con Pedro Gallese y cómo superaron la crisis por infidelidad del futbolista. En charla con la conductora del programa, recordó la vez que él le propuso matrimonio.

“Cuando corté el pastel, encontré algo y le pregunté. ‘¿qué es esto, una piedra dentro?’. ¡Abrí y era una cajita!”, contó.

Claudia Díaz alienta a Pedro Gallese junto a su hijo

Pedro Gallese recibe todo el respaldo de su familia. A través de sus historias de Instagram, Claudia Díaz compartió el momento exacto en el que se encontraba escuchando a su esposo en las noticias, con la compañía del menor hijo de ambos. “Yo viendo las noticias con Pierito”, escribió en sus redes sociales.

¿Cuál fue la última publicación de Claudia con Gallese?

Previo al repechaje para ingresar a Qatar 2022, Claudia Díaz publicó una foto junto a Pedro Gallese. La madre de los hijos del futbolista se mostró feliz de compartir con sus seguidores una instantánea junto a su pareja. Sus seguidores le dejaron mensajes de cariño y apoyo por la tierna foto que compartió. El mismo arquero escribió: “Mi complemento”.