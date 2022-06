Ezio Oliva a Luis Advíncula tras derrota en el Perú vs. Australia: “No me uno a las críticas”

Hizo la diferencia. Ezio Oliva se comunicó con sus seguidores a través de redes sociales y demostró el verdadero amor del hincha peruano al dedicarle unas sentidas palabras a Luis Advíncula, tras la ola de críticas hacia el seleccionado en las plataformas digitales.

Como se sabe, este lunes 13 de junio se disputó el partido Perú vs. Australia y ‘Lucho’ fue uno de los jugadores que no anotó un gol a favor de los peruanos, lo que ocasionó que nuestro país quede fuera del Mundial Qatar 2022.

¿Qué dijo Ezio Oliva?

Ante esta lamentable derrota, Ezio Oliva se pronunció mediante su cuenta oficial en Instagram y dejó en claro cuál es su posición frente a la selección peruana. En esta línea, el artista publicó un emotivo video agradeciendo al ‘Rayo’ peruano.

“Advíncula, yo soy uno de los peruanos que no va a unirse a las críticas, solo quiero agradecerte a ti y a toda la selección por las alegrías, la garra, el cariño de todo este tiempo. Y sí, hoy nos tocó perder, pero no por eso les voy a dar la espalda. Arriba siempre, Perú”, se puede escuchar en el audiovisual que fue acompañado por la siguiente frase: “Yo soy uno de los peruanos que no va a unirse a las críticas. En las buenas, pero sobre todo en las malas”.

Luis Advíncula destrozado tras fallar un penal

El jugador dejó perplejos a todas las celebridades peruanas tras fallar un penal durante el Perú vs. Australia. Sin embargo, varios personajes se pronunciaron en redes sociales para demostrar su apoyo y consideración hacia el reconocido deportista.