Franco Cabrera se encuentra más enamorado que nunca. Como se sabe, el actor viajó a Doha, Qatar, para cubrir todos los sucesos del duelo de repechaje que se jugará entre Perú y Australia; no obstante, sus seguidores quedaron impactados cuando se mostró junto a su actual novia Ximena Li. El presentador de TV compartió mediante sus historias de Instagram una foto en la cual la joven arquitecta sale muy sonriente en las calles del país asiático. “Guapa” , escribió el humorista en dicha red social.

No obstante, Ximena no se quedó atrás y también subió fotografías junto al conductor. “Primer día en Doha. Cuando nos dijeron que había mucho calor, no nos imaginamos cuánto era”, manifestó.

¿Quién es Ximena Li?

Como se sabe, Franco Cabrera mantuvo una relación de cuatro años con Ethel Pozo; sin embargo, dicho vínculo llegó a su fin en 2018. Tras lo sucedido, el actor peruano sorprendió a todos sus fans al hacer público su relación con Ximena Li.

Su actual pareja es una joven arquitecta que se graduó en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en el 2019. Actualmente, se desempeña en el desarrollo de proyectos de inversión y de marketing.

Ximena Li, pareja de Franco Cabrera, se luce en Qatar. Foto: captura de Instagram

¿Por qué se terminó la relación de Ethel Pozo y Franco Cabrera?

Ethel Pozo fue quien confirmó el fin de su relación con el actor Franco Cabrera. Luego de compartir 4 años juntos, la conductora de América TV manifestó que ambos acabaron en buenos términos y que mantendrá su amistad con el presentador. “(Terminamos) como amigos, por supuesto. La amistad, el respeto, los bonitos recuerdos y el aprendizaje siempre quedan”, comentó.

Asimismo, para el diario Trome afirmó que la separación no fue por una infidelidad. “Contenta. Cuando uno termina una relación, saca cosas bonitas, aprendizajes. Estoy muy contenta, agradecida, hay un lindo recuerdo”, aseguró.

Ethel Pozo y Franco Cabrera tuvieron una relación de cuatro años. Foto: captura de Instagram

Ethel Pozo admira el trabajo de Franco Cabrera

La conductora Ethel Pozo se sorprendió al verlo actuar en la avant premiere de ‘F-27′. La hija de Gisela Valcárcel no dudó en elogiar a Franco Cabrera.

“Hizo un gran papel en la película, pero de mi vida privada no voy a hablar”, indicó, luego de manifestar que tiene propuestas para volver a actuar. “Podría participar en una tercera película”, recalcó.