Érika Villalobos despierta rumores de reconciliación con Aldo Miyashiro con curioso mensaje

Aldo Miyashiro y Érika Villalobos vuelven a aumentar los rumores de una posible reconciliación. Luego de separarse por el ampay con la reportera Fiorella Retiz, el conductor de “La banda del Chino” reveló que fue a ver a su aún esposa en la obra musical que interpreta “Todos vuelven”, en el Teatro de Lima. Pero lo que llamó la atención fue el curioso mensaje que compartió la actriz poco antes en su cuenta de Instagram.

¿Cuál es el mensajes de Érika Villalobos?

En sus historias de la red social, Érika Villalobos publicó una frase sobre la importancia del amor verdadero. Esta publicación dejó sorprendidos a sus seguidores, quienes lo relacionaron con la asistencia de Aldo Miyashiro a su show musical.

“El amor de verdad es luz, el resto es electricidad”, se lee en la publicación de la actriz peruana. Luego, difundió imágenes de lo que fue la puesta en escena.

El mensaje de Érika Villalobos. Foto: captura Instagram

Recordemos que los rumores sobre una posible reconciliación de Érika villalobos y Aldo Miyashiro surgieron desde que la actriz aseguró que mucha gente “solo por destruir” es “capaz de seguir inventando cosas con tal de seguir haciendo daño y destruyendo”.

La conductora Magaly Medina afirmó que la actriz estaría intentando darle el perdón a su esposo. “Quizás está tratando de creerle a su marido, que solo pasó una vez, que (el ampay) fue producto del trago”, dijo la presentadora.

Los seguidores de Érika villalobos también se pronunciaron. “Espero nada más que no sea una forma de decir que vas a perdonarlo”, “Si quieres perdonar es problema tuyo, pero no digas que inventan”, “Algunas grandes mujeres como esta mujer perdonan a sus maridos”, fueron algunos de los comentarios.

¿Qué dijo Aldo Miyashiro sobre el musical de Érika Villalobos?

Por su parte, Aldo Miyashiro recomendó a sus seguidores a que asistan al musical de Érika Villalobos. Incluso, aseguró que la obra debería realizarse todos los años.

“Fui a ver otra vez “Todos vuelven” en esta nueva temporada. Es un espectáculo que se debería repetir anualmente para que lo vean peruanos y extranjeros. Vayan, quedan pocas funciones”, escribió el presentador de América TV. En el anuncio, etiquetó a su aún esposa, pero ella no lo compartió.

Aldo Miyashiro deja emotivo mensaje sobre obra de Érika Villalobos. Foto: Aldo Miyashiro/ Instagram

¿Por qué Aldo Miyashiro y Érika Villalobos terminaron?

A fines de abril, Aldo Miyashiro confirmó que se separó de Érika Villalobos tras haberle sido infiel con la reportera Fiorella Retiz . En ese entonces, el conductor aclaró que no habría una reconciliación debido a que traicionó la confianza de la actriz.

“Quiero decirle (a Érika) que seguramente no vamos a poder volver, pero que estoy dispuesto a hacer todo lo posible para sanar esa herida... Quiero comenzar pidiendo perdón públicamente a Érika porque traicioné su confianza y porque no estuve a la altura, y porque no merezco todo lo que ella ha hecho por mí”, dijo.