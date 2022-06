Aldo Miyashiro vuelve a ver a Érika Villalobos en el teatro: “Una hermosa aparición”

A casi dos meses de su ampay con Fiorella Retiz, Aldo Miyashiro llegó al Teatro Municipal para disfrutar del musical “Todos vuelven”, en el que vio nuevamente a su expareja Érika Villalobos. Además, luego de culminar la obra, el conductor de “La banda del chino” recurrió a sus redes sociales para dejar un emotivo mensaje que llamó la atención de sus más de 348.000 seguidores.

En su publicación, el presentador de televisión invitó a sus fans a ver la obra y sorprendió al etiquetar a Villalobos en la publicación.

“ Grandes actores, bailarines y una hermosa aparición . Fui a ver otra vez ‘Todos vuelven’ en esta nueva temporada. Es un espectáculo que se debería repetir anualmente para que lo vean peruanos y extranjeros. Vayan, quedan pocas funciones. Gran aplauso al talento peruano”, escribió Aldo Miyashiro respecto al musical donde aparece Érika Villalobos.

Aldo Miyashiro deja emotivo mensaje sobre obra de Érika Villalobos. Foto: Aldo Miyashiro/ Instagram

Ampay de Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz

El martes 19 de abril, Magaly Medina sacó a la luz un ampay que tenía como protagonistas a Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz. Durante la transmisión de su programa, la conductora contó que este acontecimiento se descubrió cuando sus reporteros seguían los pasos de Óscar del Portal para intentar destapar una presunta infidelidad del periodista.

“Nosotros realmente no estábamos tras los pasos de Aldo Miyashiro, él ha sido la cereza del pastel.... estábamos detrás de los pasos de Óscar de Portal porque los rumores nos indicaban que él tenía un acercamiento con la expareja de Pedro Loli, Fiorella Méndez. Resulta que mientras estábamos en esa investigación, nosotros descubrimos el premio mayor”, detalló la presentadora.

Aldo Miyashiro pide perdón a Érika Villalobos

Tras la difusión del polémico ampay, Aldo Miyashiro le pidió disculpas públicas a Érika Villalobos por haberle sido infiel con su exreportera Fiorella Retiz.

“Cometí un error que me costará toda la vida. Quiero comenzar pidiendo perdón públicamente a Érika porque traicioné su confianza y porque no estuve a la altura, y porque no merezco todo lo que ella ha hecho por mí”, expresó en el set de “La banda del chino”.