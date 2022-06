Valeria Flórez de ganar el Miss Perú 2022: “Impulsaría proyectos que beneficien a la comunidad”

¡La recta final! Durante las últimas semanas, Valeria Flórez ha cautivado al pueblo peruano con las interesantes respuestas que brinda ante cámaras cada vez que se le consulta algo. Esta oportunidad no fue la excepción y sorprendió a los televidentes con la reflexión que hizo ante una pregunta de Janick Maceta.

El Miss Perú 2022 está cada vez más cerca de coronar a la próxima representante nacional. A través de su canal oficial de YouTube, presentaron una serie de entrevistas a las finalistas del certamen y le consultaron a la también conductora de Willax TV por qué considera que deberían escogerla como ganadora.

La respuesta de Valeria Flórez

Antes de terminar la breve entrevista, Janick Maceta lanzó una interrogante que toda candidata en el concurso debería responder: “¿Por qué quieres ser Miss Perú?” , le consultó a la joven de 25 años. Ante esto, Valeria se sinceró y expresó los motivos por los que le gustaría ser coronada.

“Para mí, ser Miss Perú sería un honor enorme y una súper responsabilidad (...) para mí es una responsabilidad tremenda, porque lo que me gustaría hacer como Miss Perú es ayudar a la mayor cantidad de personas , crear un mundo mejor, esa es la línea que deberíamos de seguir”, manifestó.

Además, agregó que, de ser la ganadora, trabajaría en conjunto con la organización del Miss Perú para poder impulsar diversos proyectos que beneficien a la comunidad peruana.

“Muchos pueden pensar que una quiere la corona o los beneficios que te trae ser Miss Perú, pero el norte principal de ser una reina de belleza es poder crear una mejor comunidad y si tuviera que ser Miss Perú, de la mano con la organización, me encantaría hacer eso e impulsar diversos proyectos que ayuden a nuestro país ”, acotó.

Valeria Flórez sobre la pregunta que le hizo Johanna San Miguel

Tras la presentación que tuvo en el reality de competencia “Esto es guerra”, Valeria Flórez visitó el set de Rodrigo y Gigi para hablar sobre la ronda de preguntas que tuvieron en el Miss Hispanoamérica Perú.

De igual forma, aprovechó la oportunidad para agradecer el todo apoyo que recibe. “Yo no me he fijado en eso, sino en el apoyo del público y estoy muy feliz porque muchas personas me respaldaron a raíz de mi respuesta y participación. Me han colocado como una de las favoritas y eso me tiene feliz ”, mencionó.