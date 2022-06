‘Chorri’ Palacios pide disculpas a su esposa tras ampay: “Reconozco mi error”

Roberto ‘Chorri’ Palacios pidió disculpas públicas a su esposa Karla Quintana luego de haber protagonizado un polémico ampay con una joven en una discoteca en Chiclayo, en compañía de su amigo el ‘Conejo’ Rebosio. El exfutbolista emitió un comunicado en el que lamenta las imágenes. Además, se refiere al programa de Magaly Medina.

El comunicado del ‘Chorri’ Palacios

A través de Instagram, ‘Chorri’ Palacios aseguró que está arrepentido por el escándalo mediático sobre una infidelidad a su esposa, pero aclaró que “el asunto no fue a mayores”.

“Expreso públicas disculpas a mi esposa, a nuestros hijos, a mi familia y a todos los miembros de nuestra comunidad por las imágenes propaladas en un programa de televisión. Reconozco mi error al no haber establecido claros límites en ese momento. Debo indicar que estuvo mal, pero debo decir también que el asunto no fue a mayores”, expresó.

Luego, se refirió a la conductora Magaly Medina. El exfutbolista se mostró en desacuerdo que el programa insinue que “ocurrieron más cosas”. Recordemos que al parecer, en el ampay, ‘Chorri’ Palacios le da un beso a una mujer en una discoteca, mientras bailan juntos.

“Lo que tampoco está bien es que el programa televisivo difunda las imágenes del incidente en una edición -dándole continuidad- como si éste hubiera tenido mayor duración, insinuando, además, que ocurrieron más cosas esa noche, lo que descarto totalmente”, finalizó.

‘Chorri’ Palacios afirma que lo “sembraron” en ampay

En conversación con “Magaly TV, la firme”, ‘Chorri’ Palacios aseguró que lo “sembraron” para que aparezca en el ampay. Incluso, el deportista mencionó que no sabía “cómo llegó ahí”, en referencia a la discoteca de Chiclayo con dos jóvenes.

“La verdad, al final, tú sabes que me han sembrado. En realidad, tengo que darte mi descargo porque no voy a quedar así, como el malo de la película. Porque al final se aprovecharon. A veces la gente no es buena, se aprovecha de muchas cosas. Imagínate cómo me puedo sentir yo, pero yo ya hablé con mi esposa”.