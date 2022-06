Talía Azcárate emocionada por cubrir el partido de repechaje en Qatar: “¡Arriba Perú, toda la vida!”

Talía Azcárate, una de las figuras más destacadas del periodismo deportivo, estará este lunes 13 de junio realizando la cobertura del partido de nuestra selección peruana por el repechaje en su cupo al Mundial Qatar 2022.

Por ello, a través de sus redes sociales, la conductora de TV expresó la gran ilusión que siente por esta experiencia.

” Si me contaban de niña que iba a cubrir el repechaje de Perú en Qatar 2022, no lo creía . A veces, la realidad termina superando incluso nuestras expectativas. Vamos, Perucito de mi vida, desde ya me voy poniendo la camiseta para que se familiaricen con nuestros colores. ¡Arriba PERÚ, toda la vida!”, escribió emocionada Talía desde su cuenta de Instagram.

Talía Azcárate revela que los qatarís están impactados con la hinchada peruana

Desde Doha, en Qatar, Talía Azcárate contó cómo se está viviendo la fiebre del repechaje y aseguró que los lugareños han quedado boquiabiertos ante la inigualable hinchada peruana.

“Si pudieran ver lo sorprendidos que están los qatarís con la hinchada peruana, vayan acostumbrándose. Somos locales donde vayamos” , escribió en su Instagram.

Publicación de Talía Azcárate. Foto: Instagram

Talía Azcárate: una periodista que impulsa el fútbol femenino

La comentarista deportiva siempre ha buscado realzar y visibilizar el fútbol femenino. Cabe mencionar que ella jugó por varios años en la selección femenina de Perú, por eso estas oportunidades e igualdades de género en su profesión la llenan de orgullo.

Tras experimentar las dificultades que afrontaban las mujeres para practicar el fútbol, Talía empezó a ejercer como periodista deportivo. Ahora, como profesional, cumple uno de los sueños de varios colegas de cubrir un evento internacional de la magnitud de un mundial.