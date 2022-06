Magaly Medina y los famosos de la farándula peruana que han ido a un mundial

Magaly Medina sorprendió al anunciar que irá al Mundial Qatar 2022 si Perú clasifica en el repechaje contra Australia, que se llevará a cabo este lunes 13 de junio a las 13.00 horas (horario peruano). Así como ella, muchos otros personajes de la farándula también se alistan para dejar el país y lograr su sueño de poder ver al equipo liderado por Ricardo Gareca en la más grande competencia del fútbol.

Sin embargo, en la edición anterior, algunas figuras del espectáculo ya pudieron hacer realidad ese anhelo. En esta nota te contamos quiénes fueron los afortunados y qué polémicas surgieron en ese entonces.

Angie Arizaga

Angie Arizaga fue una de las más cuestionadas. La modelo anunció que cubriría el Mundial Rusia 2018 para América TV, pero recibió una ola de críticas debido a que muchas personas aseguraban que había profesionales “más calificados” que ella en el ámbito del deporte.

Pero Angie Arizaga no le hizo caso a sus detractores y expresó su felicidad desde Moscú. “Bien dicen que uno tiene que luchar y trabajar mucho para alcanzar sus sueños. ¡Y eso estoy haciendo! ¡Y por supuesto, nada de esto sería posible sin ustedes! Sigan atentos porque regresando a Perú les mostraré todo este viaje”, expresó la exintegrante de “Esto es guerra”.

Jazmín Pinedo

Otra figura muy criticada fue la modelo Jazmín Pinedo. Ella viajó a Rusia gracias a la acreditación que le dio el canal Latina, pero en las redes sociales la mayoría de cibernautas no estaban de acuerdo. Su expareja y padre de su hija, Gino Assereto, salió en su defensa.

“La gente no sabe en realidad cómo la china sufre porque también está alejada de su hija. La gente solo sabe decir que se divierte, que se ha ido a pasear, cuando la está pasando mal”, dijo el chico reality, en ese entonces.

Cristian Rivero

Por su parte, el carismático presentador Cristian Rivero también fue elegido para ser corresponsal en Rusia ese mismo año. En Instagram, sorprendió al publicar una foto de su rostro en un diario ruso.

“‘China’ Jazmín Pinedo, ya con esto me consagré, no tengo la menor idea que dirá, pero salir en un periódico ruso, no lo esperaba”, escribió el animador de Latina.

Jesús Alzamora

Mientras que Jesús Alzamora también llegó a Rusia en 2018 para cubrir el mundial de fútbol. A diferencia de los demás, el actor y presentador fue auspiciado por una tienda de departamento.

“Listo para mi primera inauguración de un mundial. Increíblemente agradecido con la vida y con @falabella_pe por confiar en mi trabajo. Solo de pensar que en dos días también estaré en el estadio, pero para ver a mi país en un mundial por primera vez en mi vida, se me pone la piel de gallina”, fue el mensaje del actor de “Al fondo hay sitio”.

