Natalie Vértiz abrirá nuevo salón de belleza: “Muy pronto estaremos más cerca a ustedes”

La modelo Natalie Vértiz no pudo contener su emoción luego de confirmar que abrirá una nueva sede dentro de nuestro país. Como se sabe, la presentadora de televisión comenzó su negocio de belleza hace seis años junto a su hermana, Mariana Vértiz. En la actualidad, la pareja de Yaco Eskenazi y Mariana se encuentran preparando todo para inaugurar su nuevo local.

“He visto afuera del jardín de mi hija en Chiclayo una publicidad de tu peluquería” , manifestó una de sus seguidoras por medio de su Instagram. Frente a ello, la conductora de América Televisión indicó que en poco tiempo nos contará todo los detalles. “Ya les contaré todo los detalles sobre esto. Muy pronto estaremos más cerca a ustedes”, señaló la ex Miss Perú 2011.

Natalie Vértiz abrirá nuevo salón de belleza con su hermana Mariana Vértiz. Foto: captura de Instagram

Natalie Vértiz recibe elogio de Paris Hilton

La conductora de televisión asistió al Festival de Cannes, realizado en Francia. Natalie comentó que la empresaria Paris Hilton elogió su look que utilizó en el evento.

Es más, la modelo no pudo ocultar su felicidad, luego de enterarse que la famosa actriz le dio like a su publicación en donde luce un vestido negro con escote en la espalda. “Me puso ‘love it’”, manifestó la presentadora peruana.

Natalie Vértiz baila bachata junto a Manuel Turizo

La conductora de televisión Natalie Vértiz tuvo una entrevista con el colombiano Manuel Turizo. Aparte de tener un charla con el famoso cantante, también se animó a bailar una bachata con él.

“¿Quién dice que las peruanas no sabemos bachatear? Aquí haciendo el challenge de Manuel Turizo” , manifestó por medio de su Instagram personal. Este suceso impresionó a todos los seguidores de la presentadora y el artista, quienes no dudaron en hacer varios comentarios hacia Yaco Eskenazi. ”Yaco, no veas esto”, “No veo el comentario de Yaco” y “Yaco, no te pongas celoso”, manifestaron.