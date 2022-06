Milett Figueroa fue grabada celebrando sola su cumpleaños número 30

Milett Figueroa celebró este 10 de junio su cumpleaños número 30, por eso no dudo en salir a festejarlo. No obstante, fue grabada por una seguidora de la cuenta de espectáculos Instarándula, espacio que dirige Samuel Suárez. En las imágenes, se puede ver a la modelo soplando sus velitas, pero al lado de ella no se ve gente.

Por otro lado, la exparticipante de “Combate” compartió en su cuenta de Instagram todas las muestras de cariño que recibió por parte de sus fans y amigos. No hay que olvidarnos que Milett sigue creciendo como actriz y, en la actualidad, se encuentra trabajando para Netflix, plataforma en la que interpreta a una vampira.

Milett Figueroa grabó película en España y Los Ángeles

La modelo Milett Figueroa habló en el programa de “Magaly TV, la firme” sobre su trabajó como actriz en el extranjero. La modelo indicó que se internacionalizó, ya que tuvo la oportunidad de grabar un proyecto cinematográfico en España y Los Ángeles.

“Ha sido muy bonito” , indicó. Además, aseguró estar sola y enfocada en su carrera artística. “Cuando te dedicas a tu carrera, ya dejas de pensar en otras cosas” , manifestó.

Milett Figueroa se encuentra contenta por su debut en Netflix

Milett Figueroa no puede estar más feliz con su internacionalización como actriz. La modelo manifestó en el programa “Amor y fuego” estar muy agradecida por la oportunidad que está teniendo actualmente e indicó que no se ha mareado con la fama.

“Para mí trabajar internacionalmente es una oportunidad para poder demostrar mi talento”, expresó. “Las protagonistas somos las tres hermanas (...). No me considero más o menos que nadie, así como también la vida te sube, también te baja en segundos”, aseguró. Ante las declaraciones de Figueroa, ‘Peluchín’ no dudó en elogiar a la ex chica reality.