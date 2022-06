Melissa Klug cuenta qué tiene que hacer Youna para que se gane su aprobación

Melissa Klug se ha visto envuelta en distintas polémicas a causa de la complicada relación que mantiene con su hija Samahara Lobatón. No obstante, todo este conflicto habría iniciado porque la modelo no se lleva bien con Youna, pareja de su retoño.

En una reciente entrevista para el canal de Youtube de Edson Dávila, la ‘Blanca de Chucuito’ fue consultada por la evidente tensión que se vive con su yerno, a lo que ella respondió sin problema alguno.

¿Qué dijo Melissa Klug?

Todo comenzó con la pregunta que hizo el conductor de “América hoy”. “¿Qué tiene que hacer Youna para que se gane tu cariño y tu bendición?”. Ante esto, Melissa mencionó que primero conversaría con él a solas para solucionar algunos temas pendientes.

“Tendría que conversar con él en privado y solucionar temas pasados (...). Tendría que haber una conversación, unas disculpas , un montón de cosas que conversar”, señaló para las cámaras de “Edson pa´ qué más”.

También indicó que, pese a ser el padre de su nieta, Youna no forma parte de su familia. “Yo sé la clase de hija que tengo, sé quién es. Ha habido muchas cosas, él no ha entrado bien a mi familia. Ellos han hecho su familia, pero no ha entrado a mi familia ”, agregó.

Negocio de Melissa Klug se encuentra en proceso legal

Siguiendo la misma línea, el popular ‘Giselo’ le consultó a la ‘Chalaca’ por el negocio que tenía y qué había pasado con ese tema. Aunque no quiso dar mayor detalle, la ‘Chalaca’ contestó que se encuentra en una disputa legal por algunos inconvenientes con el dueño.