Luciana Fuster compartió con sus fans un especial momento en redes sociales. La influencer visitó a Majo Parodi, hermana de Patricio Parodi, quien dio a luz a su primera bebé días atrás. Ella enterneció a sus seguidores al mostrar una foto cargándola y dándole la bienvenida.

Publicó varias instantáneas en sus stories junto con la pequeña Aitana, acompañada también del integrante de “Esto es guerra”.

“ Baby Aitana, que cosita hermosa. Bienvenida, pequeñita ”, “Felicidades, Majo Parodi, te la voy a robar”, puso la ‘guerrera’ sobre las imágenes.

“Bienvenida a este mundo, pequeñita. 08.06.22. Te amo”, puso la hermana del chico reality en su cuenta de Instagram. Días atrás, había celebrado su baby shower, donde coincidieron Luciana Fuster y Flavia Laos.

¿Cómo es la relación de Luciana Fuster y Majo Parodi?

Ambas dicen no llevarse mal; sin embargo, Luciana Fuster reveló que Majo Parodi no la invitó a su baby shower. En declaraciones a “América Espectáculos”, dijo que le molestó que no la incluyera en el video donde se reunieron todos los asistentes.

“Estaba en la casa (de Patricio Parodi), me terminé de alistar y bajamos. Pato me dijo: ‘Van a estar primero las amigas de Majo’, yo no soy amiga de ellas. ‘Si quieres puedes estar allí y luego bajo yo’”, contó la joven.

“Le respondí: “No, porque yo estoy contigo, y bajo contigo’. Me terminé de alistar y bajamos”, agregó.

Resaltó que fue a la celebración solo por Patricio Parodi. “Todo bien con ella, con las hermanas, pero directamente soy invitada de ‘Pato’”, expresó.

Luciana Fuster le dice “Te amo” a Patricio Parodi

Luciana Fuster y Patricio Parodi avanzan bien en su relación. Durante un viaje a Colombia, la chica reality se animó a decirle “Te amo” al ‘guerrero’.

Ella ya había comentado que quiere mucho al modelo. “En este momento puedo decir que es una mezcla entre las tres (encantada, ilusionada y enamorada). Creo que todo tiene etapas, pero es muy bonito cuando se junta un poquito de todo”, afirmó.