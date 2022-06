Jaime Bayly sobre romance con Diego Bertie: Lo entrevisté y nos hicimos amantes esa misma noche

Jaime Bayly escribió detalles de su triángulo amoroso con Diego Bertie y Sandra Masías. El 12 de junio, el periodista publicó en La Nación de Argentina su columna “Y me fui a bailar solo a un rincón oscuro” e hizo revelaciones sobre su romance con el actor Diego Bertie.

Jaime Bayly se enamoró de la actuación de Diego Bertie

En su texto de La Nación, Jaime Bayly contó sobre la primera vez que a Diego Bertie. “Lo había conocido en las obras de teatro del argentino Ubaldo Calzone. Me había enamorado de él viéndolo actuar”, escribió.

“Luego lo había invitado a mi programa, lo había entrevistado y nos habíamos hecho amantes esa misma noche. Era el año en que Vargas Llosa perdió las elecciones presidenciales”, agregó el periodista.

Previamente, Diego Bertie había hablado con Magaly sobre su relación con Jaime Bayly. Foto: captura de ATV

Diego Bertie tenía enamorada cuando se convirtió en amante de Jaime Bayly

El autor de “No se lo digas a nadie” narró que el actor tenía pareja durante el amorío que vivieron. “Ya Diego no estaba con Casandra (Sandra Masías). Llevaban años sin estar juntos. Diego tenía una novia que era fotógrafa: Luz María Cebollas. Era linda. Diego la amaba”, contó.

Por su parte, Jaime Bayly se encontraba soltero. “Yo me había quedado solo porque mi novia Daniela del Golfo se había ido a Austin a estudiar una maestría, pero nadie sabía que Diego y yo éramos amantes. Nadie, ni siquiera Casandra”, relató.

El inicio del triángulo amoroso con Sandra Masías

En la columna, Jaime Bayly recordó el día en el que inició el triángulo amoroso con el actor y su exesposa. “Yo le dije a Belli para encontrarnos esa noche en el Nirvana (...). Esa noche yo fui con Casandra”, dijo el personaje de Diego Bertie en el texto. “Tuve que insistirle mucho a Belli (Jaime Bayly) para salir a bailar los tres. Éramos chiquillos: Belli tenía 25 años; Casandra y yo, 22. Belli vivía drogado”, agregó.

Fue así como el periodista conoció a la que sería su esposa. “En algún momento le dije a esa chica preciosa, alucinante, llamada Casandra Mesías que me acompañase al baño. (...) Así comenzó nuestro amor: en el baño del Nirvana, con un beso con sabor a coca”, rememoró el escritor.

“Belli me besó en su carro y me preguntó si podíamos ir a su depa. Le dije que sí”, habló el personaje de Sandra Masías. “Esa noche me enamoré de Jaime Belli”, continuó.

En ese contexto, Diego Bertie, según la columna de Bayly, se acercó al departamento para llevar a Sandra Masías: “Me sentí humillado. Llevé a Casandra a su casa. Me confesó que había estado con Belli. Me sorprendió”.

El periodista terminó la columna quejándose de la situación en la que ahora se encontraba. “Cuando Diego y Casandra se fueron esa noche, regresé al Nirvana. Bailé solo. Lloré. Estaba j****. Estaba enamorado de Diego Berni y, al mismo tiempo, de Casandra Mesías. Y ahora qué c**** hago, pensé. Y me fui a bailar solo a un rincón oscuro”, finalizó.