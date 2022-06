Christopher Gianotti recuerda cuando ‘Peluchín’ fue “hipócrita” con él: “Gracias por verme”

¡Fuego! Christopher Gianotti recordó la vez que tuvo un altercado con Rodrigo González después de haber trabajado en la misma casa televisiva. El actor fue invitado al videopodcast del youtuber ChiquiWilo para repasar pasajes de su vida y el exitoso programa que también conduce en su canal de YouTube. Sin embargo, fue el recuerdo con ‘Peluchín’ lo que llamó más la atención.

Como se recuerda, Gianotti trabajó en el programa “Hombres trabajando para ellas”, que se emitió en Frecuencia Latina en 2009, tiempo en el que Rodrigo González ingresó a la conducción de “Amor, amor, amor” tras la salida de Carlos Cacho. Según el actor, en ese lapso ambos parecían llevarse bien.

Pero todo cambió cuando el también productor migró a ATV para coconducir “Hola a todos”. Al enterarse de esto, ‘Peluchín’ lanzó un polémico comentario en su anterior programa: “Prefiero masticar vidrio antes que ver un programa conducido 10 minutos por Christopher Gianotti”. Al enterarse de esto, el actor no dudó en responderle.

“Utiliza ese cuarto de neurona que tienes para hacer buena televisión, lo único que sabes es pregonar basura, que es muy distinto a lo que yo hago porque yo hago entretenimiento. Tú no te puede comparar conmigo, tengo muchos años de experiencia en este negocio, aunque te cueste”, fue la respuesta de Gianotti.

Ahora, años más tarde, Christopher Gianotti señaló estar arrepentido de haber dicho aquellas palabras y decidió disculparse en el programa del youtuber. No obstante, reveló también que recientemente ‘Peluchín’ volvió a arremeter contra él, pero esta vez en “Amor y fuego”.

¿Qué dijo Christopher Gianotti sobre Rodrigo González?

En un momento de la entrevista, el youtuber le preguntó: “¿quién es más hipócrita, ChiquiWilo o ‘Peluchin’, que decía que verte conducir era como masticar un vidrio?” Acto seguido, Gianotti estalló en carcajadas y recordó aquella época.

“Cuando trabajaba en Frecuencia Latina, en ese momento, él entra a trabajar para ‘Amor, amor, amor’ porque ese programa lo habían hecho para Carlos Cacho. Nunca hubo una amistad, pero si nos encontrábamos en pasadizos, estuvo invitado en mi programa. También me invitaban a cada rato al suyo, es más, me invitaron a reemplazarlo por unas vacaciones que él tuvo. Había una relación laboral sana”, mencionó.

“De pronto, cuando me voy a otro canal es cuando empiezan estos cuchillos. A ver, tú me puedes caer bien o mal, pero si me caes mal, a mí me importa un c***** si estoy en la misma casa, me caes mal y te lo voy a decir y no voy a esperar que te vayas a otro lado para salir a machacarte (...) Me arrepiento de haber entrado en dimes y diretes con él porque yo me debo a mi gente”, expresó la expareja de la actriz Úrsula Boza.

Rodrigo González se volvió a referir a Christopher Gianotti

En otro momento de la entrevista, Gianotti contó que el conductor se burló de él cuando Mario Irivarren fue invitado a “Amor y fuego” y mencionó que Christopher era su coach ontológico.

“Mario es mi amigo y él se presentó en su programa, y mencionó que conversaba mucho conmigo, que yo lo estaba ayudando como un apoyo al estar en un momento difícil y mencionó que soy coach ontológico porque he estudiado, y como que Rodrigo se refirió (a mí diciéndole) que ‘te devuelva tu plata’, algo así”, indicó a ChiquiWilo.

El youtuber mencionó que no sería la primera vez que ‘Peluchín’ habla así sobre personajes que tienen programas online. “Tiene comentarios medios ásperos con la gente de internet: Andynsane, ‘Hablando huevadas’”, precisó.

¿Rodrigo González tendría envidia de Christopher Gianotti?

ChiquiWilo le preguntó a Christopher Gianotti si piensa que esta forma de expresarse de ‘Peluchín’ es por envidia, ya que el actor cuenta con un exitoso programa en YouTube.

“Creo que la TV en general viene caminando, pisando huevos hace rato y mucho del contenido en internet hace más rating de lo que ellos tienen en sus programas. Lo único que tengo para decirle es que si lo que él tiene para darme es lo que ha venido haciendo, (que) son los comentarios hacia mí, se los recibo con mucho amor y le deseo lo mismo que él me desea”, comentó.

También aprovechó para disculparse con Rodrigo González por sus comentarios en el pasado. “Si fuera por mí, sí le pediría disculpas por mis excesos, creo que ni él ni nadie se lo merece. Si en algún momento tuve expresiones feas hacia él, fue por mucha bronca, me sacó en cuadro ese doble discurso”. Posteriormente, el actor le agradeció: “Gracias por verme, si él opina de mí, es porque me ha visto”.