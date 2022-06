Christian Meier ya no quiere ser el galán de las telenovelas: Lo dejo a las nuevas generaciones

No cabe duda de que Christian Meier siempre será recordado como el galán de las telenovelas; sin embargo, el actor está decidido a pasarle la posta a las nuevas generaciones.

El artista nacional acaba de lanzar su sencillo “Deja Vu”, el cual será parte de su nuevo álbum. Por ello, muchos de sus fieles seguidores se preguntan si lo seguirán viendo en las pantallas o si se dedicará por completo a la música.

Christian Meier firme en la actuación, pero descarta ser el galán: ¿qué pasó?

Hasta la actualidad, Christian Meier sigue intacto en los corazones de todas sus fans como el galán que protagonizó los más recordados melodramas peruanos: “Luz María”, “Isabella, mujer enamorada”, “Gorrión”, entre otros.

Asimismo, el artista también ha participado en otras producciones internacionales que lo han mantenido vigente hasta el día de hoy, por ello, aseguró que, pese a estar trabajando en la música, no ha hecho a un lado su carrera actoral.

“He seguido actuando, haciendo muchas cosas desde el 2014 hasta acá”, mencionó en una entrevista con Trome.

Sin embargo, reveló que ya no desea ser el galán de las telenovelas porque han salido nuevos actores que pueden ganarse ese lugar.

“Eso (galán de novelas) creo que ya se lo podemos dejar a las nuevas generaciones” , agregó.

Christian Meier Foto: ChristianMeier/Facebok

¿Ya no quiere protagonizar novelas?

Además, Christian Meier contó que hay proyectos televisivos de los cuales ya no esta interesado en hacer. Ahora, tiene la libertad de decidir qué es lo que quiere sumar a su carrera.

“Todavía constantemente me buscan para protagonizar telenovelas y hay cosas que no tengo ganas de hacer, hay otras que no deseo hacer nunca más, otras en las que me demoro en hacer un papel. Creo que puedo darme el beneficio de escoger cómo quiero que sea mi vida y mi carrera”, sostuvo.