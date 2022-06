Christian Meier no está interesado en volver a casarse, pero sí desea “estar con alguien”

El reconocido actor Christian Meier sorprendió a sus fans con sus recientes declaraciones. Esto, debido a que reveló que no planea casarse nuevamente, aunque sí le gustaría conseguir una pareja estable en el futuro.

El también cantante conversó con la prensa como parte del estreno de sus nuevos temas musicales y declaró que, en el aspecto amoroso, ahora es ‘freelance’.

¿Christian Meier no quiere volver a casarse?

El ‘Zorro’ abrió su corazón y dio detalles sobre su estatus sentimental, animándose a explicar por qué no tiene una pareja en este momento.

“Siempre hay alguien (…) pero he estado más dedicado, sobre todos los últimos años, a educar a mis hijos, a dejar que terminen su adolescencia y entren a la adultez para dejarlos y yo vivir mi vida. Entonces, estoy en esa transición de ‘freelance’, porque le di esta prioridad de vivir en familia, pues comprendí que el tiempo con ellos era muy limitado ”, explicó Meier.

Pese a esto, se mostró muy decidido sobre sus ideas respecto al matrimonio: “No me veo casado, pero sí a estar con alguien, porque los seres humanos tendemos a emparejarnos ”.

¿Christian Meier ya no quiere volver a interpretar a un galán?

El actor señaló que, en este momento, tiene muy claro qué quiere y no quiere hacer con su carrera.

“Todavía, constantemente, me buscan para protagonizar telenovelas y hay cosas que no tengo ganas de hacer, hay otras que no deseo hacer nunca más, otras en las que me demoro en hacer un papel. Creo que puedo darme el beneficio de escoger cómo quiero que sea mi vida y mi carrera”, detalló el actor.

Además, de acuerdo a lo dicho por Meier, ponerse en los zapatos de un galán para el cine o la televisión es para “las nuevas generaciones”.

Christian Meier confiesa que puso un alto a su carrera y vida sentimental para criar a sus hijas. Foto: composición/La República

Sumado a ello, también aseguró que no desea someterse a alguna operación estética: “Lo que venga es lo que llegará con el azote de la vida”.