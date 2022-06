Christian Meier: “Es la primera vez que grabo música original en 20 años”

Conquistó al público peruano desde fines de los años 80 al ingresar a la banda Arena Hash, de Pedro Suárez Vértiz. Luego, Christian Meier se enfocó en su carrera como actor, con la que alcanzó la fama internacional y ahora, más de dos décadas después, regresa a su verdadera pasión: la música.

Desde hace tres años radica en Los Ángeles, California, y cuando inició la pandemia comenzó a realizar nuevas actividades como el surf, al vivir cerca de la playa. “Trabajé mucho en los últimos años, ahora estoy trabajando menos y estoy disfrutando más”, comentó en una entrevista a Trome.

Recientemente, fue invitado a varios programas de TV para comentar sus nuevos proyectos, como tener listo su nuevo álbum y promocionar el lanzamiento de su sencillo “Dèja vu”. El proceso de volver a componer sus propias letras es un sentimiento que le causa alegría y paz.

“Es la primera vez que grabo música original en 20 años y estoy contento de que este álbum, que saldrá en un futuro, cuando completemos los sencillos, haya tenido buena acogida en la gente. Más adelante vendrán los conciertos y giras a provincia”, agregó.

Christian Meier enfocado en proyectos que le apasionan

Con la actuación, Christian Meier logró llegar a la cúspide de su carrera y obtener fama internacional con grandes producciones como las telenovelas “Zorro: la espada y la rosa”, “Doña Bárbara” o “La tormenta”, junto a la actriz Natalia Streignard; sin embargo, ahora prefiere mirar otros caminos.

“Decidí hace ocho años, cuando grabé una telenovela, que iba a trabajar en cosas que me hagan feliz, pues hice cosas que me hicieron extremadamente feliz y otras que no me dejaron satisfecho , que las hice por compromiso, interés o porque no tenía otra y muchas de esas cosas me dejaron un sinsabor. Por eso, en el 2014, tomé la decisión de no trabajar en algo que no me dejara dormir tranquilo en las noches”, expresó.

Christian Meier emocionado porque su canción "Carreteras mojadas" se mantiene vigente tras más de 20 años. Foto: difusión

El cantante reveló que aún es solicitado para protagonizar telenovelas. “Hay cosas que no tengo ganas de hacer, hay otras que no deseo hacer nunca más, otras en las que me demoro en hacer un papel. Creo que puedo darme el beneficio de escoger cómo quiero que sea mi vida y mi carrera”.

Christian Meier se unió al grupo Arena Hash cuando tenía 16 años. Foto: Christian Meier/Instagram

Christian Meier no se volverá a casar

No es un secreto que miles de fans peruanas suspiran por Christian Meier al haber sido un galán de telenovelas y haber formado uno de los grupos de rock más recordados de los 90. Sin embargo, él ya no se considera así. “Creo que ya se lo podemos dejar a las nuevas generaciones”, agregó a Trome.

Tampoco le cierra las puertas al amor, pero precisa que ya no se ve caminando al altar nuevamente. “Casado, no, pero sí a estar con alguien, porque los seres humanos tendemos a emparejarnos” .

"De vez en cuando he tenido algo por ahí, solo nunca he estado", dijo Christian Meier. Foto: Christian Meier/Instagram

El intérprete de “Carreteras mojadas” comenta que ahora que sus hijos ya pasaron la adolescencia, recién puede comenzar a pensar en el amor. “Estoy en esa transición de ‘freelance’ porque le di esta prioridad de vivir en familia (...) De vez en cuando he tenido algo por ahí, solo nunca he estado”, añadió.