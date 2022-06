Christian Meier afirma que fue profesor de actuación de Tula: “Espero quedar en su memoria”

Revelador. Christian Meier sorprendió a todos al elogiar la actuación de Tula Rodríguez. En un momento de la entrevista sostenida con los conductores de “En boca de todos” , el cantante hizo mención de un detalle que puso nerviosa a la presentadora.

En una de las preguntas realizadas por Valeria Piazza sobre su situación sentimental, el actor hizo un juego de palabras en el cual terminó revelando que fue maestro de actuación de la exbailarina.

“Todo lo que se conoce de este arte se lo enseñé yo, he sido su maestro, espero quedar en su memoria por el resto de su vida porque, para mí, la experiencia ha sido igual de satisfactoria, 100 sobre 100, eres mi mejor alumna”, mencionó el peruano.

Tula Rodríguez agradecida con el cantante

La conductora se mostró algo nerviosa, pero agradeció al intérprete de “Quédate” por haberle enseñado las técnicas de actuación y aseguró que siempre recordará lo aprendido.

“Eso nunca lo olvidaré. Tú has sido mi mejor maestro, independientemente de los talleres que llevé, cuando llegué a tus manos, actoralmente, hablando, yo te agradezco por todo lo que me enseñaste”, expresó.

Christian Meier descarta ser protagonista de telenovelas

A pesar de haber participado en exitosas producciones nacionales e internacionales, el artista peruano no ha dejado de actuar y emprender en otras facetas desde el 2014. Además, ha decidido ya no aceptar propuestas para ser el personaje principal de telenovelas.

“Eso (galán de de novelas) creo que ya se lo podemos dejar a las nuevas generaciones. Todavía me buscan para protagonizar telenovelas y hay cosas que no tengo ganas de hacer, hay otras que no deseo hacer nunca más, otras en las que me demoro en hacer un papel. Creo que puedo darme el beneficio de escoger cómo quiero que sea mi vida y mi carrera”, precisó para Trome.