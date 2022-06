Con más de seis años de relación, Allison Pastor y Erick Elera son conocidos por ser una de las parejas más estables en Chollywood. La chica reality suele compartir en sus redes sociales el amor que siente por el actor y cómo es su día a día junto a él.

Como fruto de su amor, nació su hijo Lucas, quien heredó la personalidad extrovertida de sus padres y les alegra con sus ocurrencias. Allison Pastor asegura que su esposo es una persona ‘casera’ y no es de ir a fiestas.

“Te digo la verdad, cuando lo conocí, varios me dijeron muchas cosas sobre él; pero cuando decidí darle la oportunidad —ríe—, conocí a una persona distinta. Él ama estar en su casa, estar con su familia. Imagínate, tengo siete cuñadas. Ama estar con sus hermanas, con su hija, Flavia; claro, ella está con su mami ahora en Estados Unidos, pero cuando viene está con nosotros”, dijo en una entrevista con Trome.

Allison Pastor y Erick Elera cumplieron dos años de casados. Foto: Allison Pastor/Instagram

Allison Pastor y Erick Elera piensan en tener un segundo hijo

La participante de “Esto es guerra” comentó que el actor que interpreta a Joel Gonzales la piensa dos veces antes de irse a festejos. “Erick es ermitaño, no le gustan las fiestas, no es de tomar, por eso digo que es perfecto. Los calló a muchos que hablaban tanto de él, para mí es A1 tanto como esposo, padre y amigo”.

Asimismo, dijo que en un futuro cercano anhela darle un hermanito o hermanita al pequeño Lucas. “Le he dicho a Erick que cuando cumpla 30 encargamos . Ahorita voy a cumplir 26, aunque a veces me dice ‘aprovechemos el tiempo’ —sonríe—. Vamos a buscar a la mujercita, tendremos dos niñas, un niño y nuestros cuatro perritos. ¡Ufff!, familia completa!”, agregó.

Esta ‘pausa’ se da también porque, cuenta, se encuentra recuperándose de una operación a la rodilla, además de estar enfocados en su nuevo emprendimiento, su gimnasio Pink Power Gym y su nuevo proyecto: abrir un restaurante. “Él se muere por aumentar la familia, pero hay que esperar que se consolide lo del gimnasio”.

Allison Pastor y Erick Elera piensan agrandar su familia. Foto: Allison Pastor/Instagram

PUEDES VER: Allison Pastor demostró que estando lesionada le sigue ganando a Ducelia Echevarria en EEG

Allison Pastor revela quien tiene el carácter más “fuerte”

Allison Pastor cuenta su secreto para haber llegado a más de seis años de relación con Erick Elera. Evitan los enfrentamientos: ”Él cede más, porque siempre me dice: ‘ Para pelear se necesitan dos, y yo no quiero pelear’. Ambos hemos aprendido, en estos años, que haciendo berrinches no sacas nada”.

Ahora que regresa “Al fondo hay sitio”, la competidora bromea a su esposo al decirle que ya “no podrá salir a la calle” por la acogida que tendrán.

Erick Elera y su familia presumieron lujoso viaje a las playas del Caribe. Foto: Allison Pastor/Instagram

“Ya le he dicho, ahora que vuelve con ‘Al fondo hay sitio’, que no voy a poder caminar en la calle con él. Yo era fan de Joel, y nunca imaginé casarme con su intérprete y tener hijos . Para mí es una bendición tener la familia que he formado con Erick, al lado de Flavia y Lucas”, añadió.

¿Por qué Allison Pastor salió de “Esto es guerra”?

A fines de abril, Allison Pastor reveló en las redes sociales porque se la dejó de ver en “Esto es guerra” de un momento a otro. De acuerdo con la deportista, había sufrido un grave accidente durante una competencia: tuve la mala noticia de que se me rompió el ligamento cruzado totalmente, al 100%, el ligamento interno también. Tengo dañada una parte del menisco y un hematoma en los cartílagos”.

Allison Pastor lució el famoso vestido dorado que también usaron otras figuras de Chollywood

En mayo de este 2022, el portal Instarándula descubrió que un vestido dorado se hizo popular entre varios personajes de la farándula como Allison Pastor, Magaly Medina y Tepha Loza. La diseñadora de confeccionar esta pieza fue la artista ayacuchana Maritza Mendoza, quien es conocida por haber vestido a varias famosas en los últimos años.