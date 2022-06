Con más de seis años de relación y alejados de las polémicas, Allison Pastor y Erick Elera son considerados una de las parejas más estables en Chollywood. La chica reality suele compartir en sus redes sociales el amor que siente por el actor y cómo es su día a día.

Como fruto de su amor, nació su hijo Lucas, quien heredó la personalidad extrovertida de sus padres y les alegra con sus ocurrencias. Allison Pastor asegura que su esposo es una persona ‘casera’ y no es de ir a fiestas.

“Te digo la verdad, cuando lo conocí, varios me dijeron muchas cosas sobre él; pero cuando decidí darle la oportunidad —ríe—, conocí a una persona distinta. Él ama estar en su casa, estar con su familia. Imagínate, tengo siete cuñadas. Ama estar con sus hermanas, con su hija, Flavia; claro, ella está con su mami ahora en Estados Unidos, pero cuando viene está con nosotros”, dijo en una entrevista con Trome.

Allison Pastor y Erick Elera cumplieron dos años de casados. Foto: Allison Pastor/Instagram

Allison Pastor y Erick Elera piensan en tener un segundo hijo

La participante de “Esto es guerra” comentó que el actor que interpreta a Joel Gonzales la piensa dos veces antes de irse a festejos. “Erick es ermitaño, no le gustan las fiestas, no es de tomar, por eso digo que es perfecto. Los calló a muchos que hablaban tanto de él, para mí es A1 tanto como esposo, padre y amigo”.

Asimismo, dijo que en un futuro cercano anhela darle un hermanito o hermanita al pequeño Lucas. “Le he dicho a Erick que cuando cumpla 30 encargamos . Ahorita voy a cumplir 26, aunque a veces me dice ‘aprovechemos el tiempo’ —sonríe—. Vamos a buscar a la mujercita, tendremos dos niñas, un niño y nuestros cuatro perritos. ¡Ufff!, familia completa!”, agregó.

Esta ‘pausa’ se da también porque, cuenta, se encuentra recuperándose de una operación a la rodilla, además de estar enfocados en su nuevo emprendimiento, su gimnasio Pink Power Gym y su nuevo proyecto: abrir un restaurante. “Él se muere por aumentar la familia, pero hay que esperar que se consolide lo del gimnasio”.

Allison Pastor y Erick Elera piensan agrandar su familia. Foto: Allison Pastor/Instagram

Allison Pastor revela quien tiene el carácter más “fuerte”

Allison Pastor cuenta su secreto para haber llegado a más de seis años de relación con Erick Elera. Evitan los enfrentamientos: ”Él cede más, porque siempre me dice: ‘ Para pelear se necesitan dos, y yo no quiero pelear’. Ambos hemos aprendido, en estos años, que haciendo berrinches no sacas nada”.

Ahora que regresa “Al fondo hay sitio”, la competidora bromea a su esposo al decirle que ya “no podrá salir a la calle” por la acogida que tendrán.

Erick Elera y su familia presumieron lujoso viaje a las playas del Caribe. Foto: Allison Pastor/Instagram