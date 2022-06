Alessia Rovegno revela qué carrera hubiera estudiado de no ser modelo: “Siempre tuve ese sueño”

Alessia Rovegno se ha posicionado como una de las preferidas para ganar el Miss Perú 2022. Sin embargo, las recientes entrevistas que ha tenido en distintas plataformas han puesto en duda la preparación que ha recibido la joven para ser la próxima reina de belleza peruana.

Faltan pocos días para la final del certamen, motivo por el cual la organización encargada decidió hacer una breve entrevista con cada una de las candidatas, quienes van dejando todo listo para competir por la tan ansiada corona. De la mano de Janick Maceta, la hija de Bárbara Cayo habló sobre sus sueños y proyectos.

¿Qué quería estudiar Alessia Rovegno?

La entrevista de la hija de Bárbara Cayo comenzó con una pregunta sobre el voluntariado al que pertenece desde hace cuatro años. Janick Maceta le consultó por qué decidió unirse a la organización sin fines de lucro llamada Bridges, a lo que ella respondió con sinceridad y hasta reveló que no siempre quiso ser modelo.

“Siempre quise trabajar con niños, desde muy chiquita siempre tuve el sueño de estudiar Educación Inicial y trabajar con un grupo de niños, pero la vida me llevó por otro lado”, contó ante cámaras.

Asimismo, aclaró que el pertenecer al voluntariado le ha dado la oportunidad de experimentar parte de la rama que no pudo empezar, pero de igual manera puede “ estar a lado de los niños y tener una conexión con ellos ”, lo que siempre quiso desde muy joven.

Alessia Rovegno minimiza las críticas que recibe

Luego de presentarse en el reality de competencia “Esto es guerra”, la bailarina fue duramente criticada por los internautas, ya que no consideraron que tenga lo necesario para ser la nueva representante de Perú ante el mundo. Sin embargo, se mostró segura de sus decisiones y precisó que no hace caso a las malas vibras que recibe.