La actriz Alessandra Fuller reportó cada momento de su viaje a Doha, Qatar, para alentar a la selección en el repechaje contra Australia. A través de Instagram, la exprotagonista de “Ven Baila Quinceañera” compartió su recorrido por las playas paradisiacas del Medio Oriente.

Ale Fuller sobre el clima de Qatar

La actriz dio a conocer cómo se está adaptando el clima del país árabe. “Hace calor sí, pero pensé que iba a ser mucho más sofocante de hecho, es como un calor seco, es más llevadero”, contó en sus historias de Instagram.

Además, narró cómo se vive el turismo y detalló los lugares que ha visitado. “Aquí con una camisa, pero podemos bañarnos normal en la playa porque somos turistas y todo bien. Esta súper tranquilo de hecho”, finalizó en sus redes sociales.

¿Cuándo jugará Perú el reprechaje?

¡Por el todo o nada! La Blanquirroja se jugará el pase al Mundial Qatar 2022 este lunes 13 de junio contra Australia. Es por eso que diversas figuras de la farándula peruana como Alexandra Fuller empacaron maletas y se fueron a alentar a la selección en el país asiático.