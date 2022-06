¡Le llueven críticas a la ‘Yaha’! Magaly Medina sorprendió en su último programa, el 10 de junio, cuando emitió un reportaje en el que tres expertos en salsa colombiana criticaron la performance de Yahaira Plasencia en el Festival Salsa al Parque 2022. Aseguraron que le falta “talla” para presentarse en ese tipo de eventos, entre otras cosas.

La salsera se presentó el 4 de junio en Bogotá y cantó su nuevo tema “La cantante”, el cual representa un homenaje a Héctor Lavoe, uno de los mayores exponentes del género. Sin embargo, lo que parecía haber sido una exitosa velada, terminó siendo duramente criticada.

“Esta vez no la critico yo. En Colombia la han criticado tres expertos en salsa y además le dicen: ‘En Cali, cuna de la salsa colombiana, con ella no pasa nada’. Y cada uno tiene una opinión seria”, replicó Magaly Medina.

¿Qué dijeron los expertos sobre Yahaira Plasencia?

La colombiana Sussy Sánchez, parte del staff de Las leyendas vivas de la salsa, dijo que en su país quedaron “sorprendidos, porque no es la salsera que están acostumbrados a ver”. “Es como un producto para comercializar, pero no se muestra la forma del talento, si no la parte exterior (...) No era la talla que esperaba” .

Mientras que Jeannette Riveros, gestora cultural, criticó el vestuario que la ‘Yaha’ eligió. “No me gustó el show por varias razones (...) No me parece que en un espectáculo de este calibre, en un clima como el nuestro, una chica tenga que mostrar sus atributos (...) la coreografía pareció más de reguetoneros, no se debería recurrir a esos mecanismos para llamar la atención”.

Por otro lado, Fernando Cardona, melómano, dijo que no le ve futuro a Yahaira Plasencia en el rubro. “Yo pienso que la propuesta de Yahaira en Cali, al menos para el salsero, no, no va a llegar”.

Magaly Medina respalda crítica de especialistas

“Yo no digo nada, es allá en Colombia, y este último experto dice que somos un país de vedettes. El vedettismo, como dicen ellos, en países como México, Argentina y Perú, están muy arraigados”, sostuvo Magaly Medina.

Yahaira Plasencia tuvo miedo de grabar el clásico tema del puertorriqueño Héctor Lavoe de 1978 Foto: Yahaira Plasencia | Instagram

Sin embargo, Yahaira Plasencia no le huye a la crítica y se enfoca en sus logros. Además, recibió un apoyo muy grande que le brindó Rubén Blades a su versión del tema “La cantante”, además de haberse presentado en la gala de los Premios Heat 2022.