Pedro Gallese: así es la lujosa casa que el arquero posee junto a Claudia Díaz

Pedro Gallese, el ‘Pulpo’, radica desde el 2021 en Estados Unidos. En busca del ‘sueño americano’ jugando para el Orlando City, el arquero peruano se mudó junto a esposa Claudia Díaz Solorzano, con quien se casó en 2016, y los dos hijos que tiene con ella, Piero y Catalina, a una impresionante residencia que entre sus comodidades posee una extensa piscina y un gimnasio privado.

¿Cómo es la casa de Pedro Gallese y Claudia Díaz?

Claudia Díaz, quien posee 153.000 seguidores en Instagram, ha dejado ver en más de una oportunidad el frontis de su residencia pintada de gris en su exterior y el portón de color blanco en la cochera.

“Hoy me celebro más que cualquier otro día, hoy me celebro doblemente porque me lo merezco”, escribió la influencer el 8 de mayo, en el marco de la celebración por sus 32 años. Ella posó junto a su deportivo rojo en la entrada de su casa.

Frontis de la casa de Pedro Gallese y Claudia Díaz. Foto: Instagram

Por su parte, Pedro Gallese compartió cómo disfruta junto a sus hijos de la piscina asimétrica con jacuzzi y cubierta acristalada, ubicada en la parte posterior de su hogar.

En el dormitorio de la pareja, la pared principal donde se ubica la cama posee una cabecera tapizada con paneles rectangulares de terciopelo en color plomo.

Dormitorio de Pedro Gallese y Claudia Díaz. Foto: Instagram

Otro lujo en la residencia de Pedro Gallese y Claudia Díaz es un sauna de vapor con estufa eléctrica y roca volcánica. Además, el inmueble también tiene un gimnasio equipado.

La casa de Pedro Gallese y Claudia Díaz posee un gimnasio. Foto: Instagram