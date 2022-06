Néstor Villanueva pediría S/ 20.000 soles para firmarle el divorcio a Florcita Polo con cámaras

Néstor Villanueva y Florcita Polo aún no se divorcian pese a que confirmaron su separación hace unos meses. Todo indica que es el cantante de cumbia quien se rehúsa a terminar su matrimonio con la hija de Susy Díaz. Al respecto, la conductora Magaly Medina contó que él ha pedido S/ 20.000 soles para firmar el divorcio ante la prensa.

¿Qué dijo Magaly Medina?

La presentadora se mostró indignada al recordar, con unas imágenes de la edición anterior de su programa, el día que Néstor Villanueva prometió que estaba dispuesto a separarse definitivamente de Flor Polo en televisión.

“Nos emocionó a todos. Que venga a firmar no me suma, pero creo que esa chica merece tener su soltería; esa relación está muy desgastada. Mandó a su productora y resulta que esto de cumplir su promesa de ir a la notaría y firmar el divorcio tenía un costo: 20.000 soles. Nada más. Su palabra tenía precio. Me pareció tan ofensivo que nos cobrara por algo que él tiene que hacerlo de corazón”, expresó Magaly Medina.

Luego, aseguró que Néstor Villanueva le estaría siguiendo los pasos a Andy V, quien se negó a darle el divorcio a Susy Díaz durante siete años. “Eso tratará de hacer, es lo mismo, se ve horrible”, sostuvo.

La promesa de Néstor Villanueva

El miércoles 8 de junio, Néstor Villanueva brindó una entrevista a Magaly Medina debido a que se filtró un video íntimo de la bailarina Tessy Linda en las redes sociales. El cumbiambero afirmó que él no es el hombre que aparece en dichas imágenes, por lo que tomaría medidas legales.

Pero, en un momento, la conductora lo encaró y le preguntó sobre cuándo le firmaría el divorcio a su aún esposa, Flor Polo. Él respondió: “Si tú quieres, en tu programa mismo, con toda la prensa que tú quieras, yo firmo. No tengo ningún tipo de problema”. De acuerdo al programa “Magaly TV, la firme”, el reportero se comunicó con Néstor Villanueva, pero este le pidió dinero a cambio.