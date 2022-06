Natalie Vértiz se luce bailando bachata junto a Manuel Turizo: “Yaco, no te pongas celoso”

Natalie Vértiz continúa creciendo en su carrera televisiva. En esta ocasión, tuvo una emocionante conversación con el artista colombiano Manuel Turizo, con quien también bailó la canción “La Bachata“. Este suceso fue compartido por la ex Miss Perú en su cuenta de Instagram. “¿Quién dice que las peruanas no sabemos bachatear? Aquí haciendo el challenge de Manuel Turizo” , indicó la conductora de televisión en su publicación. Por otro lado, los fans no dudaron en comentar lo siguiente: ” Yaco, no veas esto”, “No veo el comentario de Yaco” y “Yaco, no te pongas celoso” . Video: Instagram