Melissa Klug sobre si Jesús Barco juega ‘pichangas’: “Con los Once Machos no”

Melissa Klug estuvo como invitada especial en el programa digital de Edson Dávila, en el que reveló que su novio Jesús Barco tiene prohibido jugar con los Once Machos, equipo de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal. En esta entrevista la chalaca le manifestó al presentador de “América hoy” lo siguiente: “A los Once machos no, pero sí puede ir a jugar su ‘pichanga’. Tiene libertad, está con sus amigos y tiene derecho”, indicó la expareja de Jefferson Farfán.

Como sabemos, hace unos meses atrás, Magaly Medina reveló un ampay que estremeció la farándula peruana. En las imágenes se pudo ver a Miyashiro y Óscar junto a Fiorella Retiz y Fiorella Méndez, a pesar de que ambos estaban casados desde hace muchos años.

¿Melissa Klug estaría en la dulce espera?

Hace unos meses atrás, Melissa Klug anunció su deseo de ser madre otra vez. Asimismo, aseguró que le encantaría tener un hijo con su actual pareja, Jesús Barco, y por eso estaría dispuesta a seguir cualquier tratamiento para lograr este anhelo.

En la conversación que tuvo con Edson Dávila, el popular ‘Giselo’ no se calló nada. “Chamaco es lo que estás esperando” , indicó entre risas. “Eso te lo conté en una conversación íntima” , señaló Melissa.

Melissa Klug afirma que su negocio se encuentra en un proceso judicial

Melissa Klug asistió al programa de YouTube de Edson Dávila y respondió a diferentes preguntas sobre su vida personal. Una de ellas fue cuando ‘Giselo’ le cuestionó sobre negocio.

“Es un tema que está en proceso judicial” , confesó la ‘Blanca de Chucuito’. Frente a ello, Edson se quedó muy sorprendido: “Yo pensé que vivías de ese negocio, si no, ¿de qué estamos hablando?” , comentó.