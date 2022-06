Jonathan Maicelo expresó su disconformidad con el trato que les dan a algunos deportes en nuestro país. Según dijo en “Poncepodcast”, el box está casi abandonado y recordó anécdotas que vivió cuando se encontraba en actividad.

Para él, si dan un poco más de inversión a dicha disciplina, podrían salir más campeones peruanos. Del mismo modo con otros deportes como el vóley, básketball, etc.

Jonathan Maicelo, boxeador peruano. Foto: difusión

¿Qué dijo Jonathan Maicelo?

“ A la selección peruana la mandan en avión, en primera clase. A mí me mandaban en bus, compare . Me dolía el c... ¿Oíste?”, dijo el pugilista. Su comentario se hizo viral en redes sociales, sobre todo en TikTok.

“ En este país si por lo menos el 1% que dieran al fútbol y va para otra disciplina, créanme que seríamos campeones del mundo . Con poco apoyo hemos hecho grandes cosas”, cuestionó el deportista que ahora está dedicado a su gimnasio y cadena de restaurantes.

Jonathan Maicelo rechazó oferta de “Combate”

Jonathan Maicelo conversó con Chiqui Wilo sobre su paso por el deporte. Recordó una anécdota de hace años y decidió compartirla para los usuarios.

Le preguntaron si prefería “Combate” o “Esto es guerra”. Respondió: “Nunca he estado en un reality (...) Yo peleé en canal 4 y canal 4 tenía este programa (”EEG”) y me invitaron por los contratos que se hacen”.

“ATV tenía este otro programa que mencionaste (”Combate”) y por contrato tenía que ir, pero no es que yo haya estado en un reality, nunca me puse una camiseta de tigre o de león”, agregó.

Reveló que le ofrecieron 40.000 dólares por un contrato de 5 días; sin embargo, lo rechazó. “El detalle es que yo estaba muy enfocado en mi carrera, y si no lo hubiese estado, lo habría estado en mi gimnasio, y tenía ya mi restaurante, así que rechacé esa oferta bastante generosa”, explicó.