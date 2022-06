Ivana Yturbe es nominada por tercer año consecutivo a los 100 rostros más bellos del mundo

TC Candler reveló quiénes son los 10 nuevos nominados a sus rankings 100 Most Beautiful Faces of 2022 y 100 Most Handsome Faces of 2022. Después de algunas semanas de ausencia, dos nuevas celebridades peruanas se unen a la famosa lista internacional.

PUEDES VER: Stephanie Cayo y Hugo García nominados a los 100 rostros más bellos

Denise Schaefer

El 11 de junio, TC Candler & The Independent Critics anunció el ingreso de la modelo piurana Denise Schaefer, bajo la modalidad de nominación patreon; es decir, realizada por pedido de los suscriptores que pagan una membresía.

La joven de 28 años radica desde hace un buen tiempo en Estados Unidos, donde se abre camino como actriz tras compartir créditos en las películas “Bleed for this”, (2016) junto a Aaron Eckhart, y “Second act” (2018), con a Jennifer López y Vanessa Hudgens.

Con 295.000 seguidores en Instagram, Denise Schaefer también es conocida de forma local por ser la sobrina nieta de la excongresista Luisa María Cuculiza. Y en 2016 acaparó la atención al aparecer en una fiesta privada en el yate de Roman Abramovich, propietario del Chelsea.

Denise Schaefer nominada "Los 100 rostros más bellos del mundo 2022". Foto: Instagram

PUEDES VER: Rodrigo González nominado a la lista Los 100 rostros más hermosos 2022 de TC Candler

Ivana Yturbe

La famosa ‘Princesa Inca’ repite su nominación a los 100 rostros más bellos del mundo. A pesar de ser su tercera vez consecutiva, Ivana Yturbe, de 26 años, no ha logrado figurar en el ranking final, como ha pasado con otras celebridades peruanas como Andrés Wiese, que ocupó la posición 37 en la lista de TC Candler del 2020 y que también aparece nominado este año.

Por otro lado, junto a la peruana figuran mencionadas la actriz de Hong Kong Janice Man y la top modelo estadounidense Anok Yai, entre otras.