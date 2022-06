¿Por qué Ricardo Mendoza odiaba “con toda su alma” a Carlos Galdós durante 18 años?

Ricardo Mendoza hizo una tremenda confesión en su último show de “Hablando huevadas” con Jorge Luna. El comediante reveló que durante 18 años sintió odio por el conductor Carlos Galdós y explicó el motivo, sus declaraciones causaron sorpresa entre su público. Incluso, contó que el locutor de radio lo llamó cuando pasó por un mal momento.

¿Qué dijo Ricardo Mendoza sobre Carlos Galdós?

“No es mi amigo, pero ya no lo puedo odiar”, inició Ricardo Mendoza al recordar por qué sentía desprecio por Carlos Galdós. Luego, su compañero Jorge Luna relató parte de la experiencia que vivió el comediante.

“Toda su vida, Ricardo Mendoza me ha transmitido su odio hacia Carlos Galdós. Una vez, la mamá de Ricardo Mendoza fue a un show de Carlos Galdós y él se la agarró con ella con el único argumento de que era muy gorda. La señora cuenta que no hubo comedia, le agarró de punto por las puras... Cuenta que solo la atacó y la insultó... Ricardo desde ahí le agarró odio a Carlos Galdós, con toda su alma, y yo me llego a enterar de esto en las entrevistas”, dijo Jorge Luna.

Por su parte, Ricardo Mendoza afirmó que en ese entonces se dejó llevar por el resentimiento. “Con el tiempo fue disminuyendo, eso pasa con la comedia, cuando se meten con algo que es tuyo, duele , y no entiendes razones”, sostuvo.

Carlos Galdós se solidarizó con Ricardo Mendoza

Sin embargo, ahora el youtuber afirma que ya no le guarda rencor a Carlos Galdós debido a que se solidarizó con él cuando fue punto de críticas en las redes sociales.

Recordemos que hace unos meses, el creador de “Hablando huevadas” causó indignación por las burlas que hacía en sus videos de YouTube. Muchos cibernautas pedían que sea retirado de la plataforma por el contenido que difundía.

“Cuando pasa lo de la funada, recibe una llamada y contesta a un número desconocido, era Carlos Galdós. Lo llama para darle su apoyo ”, relata Jorge Luna.

Ricardo Mendoza agregó: “Yo no lo conocía... En mis adentros decía ‘este no es el momento para que me llame, lo odio’. Pero él me dijo ‘si esto te ha pasado es porque eres buen comediante, yo consumo tu comedia, si necesitas hablar con alguien aquí tienes un amigo’”.