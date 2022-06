Deysi Araujo se defiende y revela cómo costeó su viaje a Europa: “No es la primera vez que me invitan”

Deysi Araujo se encuentra disfrutando de los lujos y paisajes de ensueño que existen en Madrid, España. La exvedette resaltó que es su primera vez en Europa y viene reportando cada lugar que visita. Además, también contó que se hospedó en un hotel de cinco estrellas, por lo que sus detractores comenzaron a cuestionar cómo logró solventar dichos gastos. Ante ello, la modelo se comunicó con “Magaly TV, la firme” a fin de detallar que es un viaje de trabajo.

La influencer Deysi Araujo reveló que fue invitada por una radio madrileña llamada Capital Radio, la cual se encargó de costear los pasajes. ”Es la primera vez que visito Europa. Este viaje estaba programado para febrero, pero no se pudo y ahora es una realidad. Quiero aclarar que no me he pagado sola el viaje, yo he sido invitada por una radio de acá de Madrid”, explicó.

Deysi Araujo sigue en relación con exjuez

Posteriormente, Deysi Araujo dio más detalles de su aventura en tierras españolas. “Soy una persona conocida y me quieren de diferentes países. No es la primera vez que me han invitado... A mí me llegó la invitación, ellos pagaron el pasaje, pero yo estoy pagando el hotel”, agregó.

En esa misma línea, Magaly Medina le preguntó si aún mantenía una relación con el exjuez Jakson Torres. Al respecto, la modelo afirmó que siguen juntos, pero que su pareja se quedó en Perú. No obstante, añadió que habría problemas de desconfianza pese a que conversan todos los días. “Desde el momento que desconfía es porque piensa algo malo y él sabía perfectamente por qué estoy viniendo (...) Hacemos videollamada mañana, tarde y noche”.

Deysi Araujo disfruta románticos momentos con juez Jackson Torres. Foto: Jackson Torres/ Instagram/ captura de ATV

Deysi Araujo se divierte en exclusiva tienda de diseñador

Otro de los lugares que visitó Deysi Araujo durante su estadía en Madrid fue la casa de moda Louis Vuitton, donde mostró a sus seguidores los bolsos que más le gustaron. También aprovechó para realizar varias bromas sobre el precio de cada uno de los objetos.