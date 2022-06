Alessia Rovegno reconoce su mayor debilidad previo al Miss Perú 2022: “Hablar ante cámaras”

A pocos días de la final del Miss Perú 2022, Alessia Rovegno viene tomando en cuenta los consejos de sus allegados y puliendo sus aptitudes para poder convertirse en la sucesora de Yely Rivera. Como se recuerda, la pareja de Hugo García dejó atrás prometedores proyectos laborales como modelo en el extranjero por ser una aspirante al certamen de belleza organizado por Jessica Newton.

Todo parecía ir bien hasta hace unas semanas, pues su nombre acaparaba los titulares de la prensa y era una de las favoritas de la audiencia; no obstante, al presentarse en televisión, la joven ha causado polémica con sus declaraciones e incluso hay quienes han cuestionado su desenvolvimiento en pantalla.

Pese a los comentarios negativos, la hija de Bárbara Cayo no se amilana y tiene propuesto dar lo mejor de sí para llevarse el título de Miss Perú 2022.

En conversación con Trome, la candidata al Miss Perú 2022 indicó que la responsabilidad que carga actualmente es bastante grande, pues es algo nuevo para ella, pero la asume con toda la disposición.

Alessia Rovegno es una de las modelos favoritas para ganar la corona del Miss Perú. Foto: captura América TV

“Si bien he trabajado en el mundo de modelaje desde muy chiquita, nunca he tenido esa interacción realmente con la cámara y de hablar ante ella. Esto es más un tema de estar dispuesta a programas de televisión, conversar por lives, conversarle a tu público, que me encanta, pero es algo nuevo ”, señaló la hija de Bárbara Cayo.

Alessia Rovegno menciona su mayor debilidad

En otro momento, Alessia Rovegno admitió que su más grande obstáculo es hablar ante cámaras, principalmente porque no está acostumbrada a que le realicen entrevistas tan seguido.

Conoce más sobre la travesía de Alessia Rovegno en la famosa marca Victoria’s Secret. Foto: Spotify/Instagram

“ Mi debilidad es más que todo estar tan expuesta al hablar ante cámaras porque antes iba a una sesión de fotos, estaba ante cámaras, sí, pero es muy diferente ser (por ejemplo) conductora, conversarle a la cámara. Creo que mi debilidad va por ahí”, dijo en un inicio.

Asimismo, acotó que su fortaleza está relacionada con la toma de fotografías, pues conoce bien sus ángulos y posar es natural para ella. “El haber estado en el modelaje me ayuda mucho a que conozca mis ángulos, el tema de fotografía, la disciplina, la perseverancia, el esfuerzo”, recalcó la modelo.

Alessia Rovegno recibe cumplidos de su abuela

La señora Ana Sanguineti, matriarca del clan Cayo, realizó una publicación en Facebook para elogiar los atributos físicos de su nieta Alessia Rovegno.

“ Lo digo con orgullo y nada de humildad, mi bella nieta Alessia Rovegno es una obra de arte hecha de carne y hueso porque es humana, aunque no lo parezca, es casi un ángel, además, ¡es igualita a su ‘noni’ a esa edad!”, escribió la madre de Stephanie Cayo.