Valery Revello lanza indirecta a Sergio Peña y Tepha Loza: “Sentimientos mueren, sentimientos nacen”

Valery Revello, madre de la hija de Sergio Peña, sigue en el ojo del público. Esta vez ha escrito un contundente mensaje vía Instagram que llamó la atención de todos. Ahora que Tepha Loza y el futbolista peruano han confirmado su romance, la expareja del futbolista no dudó en mandar tremendas indirectas sobre su relación pasada.

“Nadie es indispensable en la vida de nadie, las personas tienen un tiempo definido en tu vida y un personaje en tu historia. Quien se va, que le vaya bien, y quien llega, bienvenido sea. Sentimientos mueren, sentimientos nacen”, aseveró la empresaria de modas. Cabe indicar que la influencer ya estaba separada del volante cuando se anunció la relación amorosa de él con la hermana de Melissa Loza.

Valery Revello escribe misterioso mensaje. Foto: Valery Revello/captura de Instagram

Tepha Loza manifiesta que no quiere tener problemas con Valery Revello

La hermana de Melissa Loza, Tepha Loza, mencionó que respeta a la expareja del futbolista e indicó que prefiere no meterse en ningún problema con ella.

“No le he hecho nada, no le estoy haciendo daño. Solo estoy tratando de ser feliz. Lo que opine el resto, si es algo negativo, estoy (bañada) en aceite. Estoy recibiendo las críticas bonitas, constructivas, y la buena onda de la gente que me quiere”, afirmó la chica reality.

Valery Revello responde a las críticas luego de su separación de Sergio Peña.

La empresaria Valery Rovello no se calló más y manifestó que ella es una mujer de valores, que nunca le fue infiel al futbolista y que sus amigos íntimos saben la verdad.