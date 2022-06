Sebastián Lizarzaburu hace advertencia tras sufrir robo de celular: “Si les escriben, no soy yo”

Sebastián Lizarzaburu no estaría pasando por una buena situación familiar, pues su pareja Andrea San Martín tuvo que ser internada de emergencia debido a complicaciones en su salud. Además de eso, el influencer dio a conocer esta mañana que fue víctima de un robo a su teléfono celular.

Por ello, no dudó en rápidamente anunciar mediante sus redes sociales a sus amigos, familiares y seguidores, que fue víctima de la delincuencia y que, si uno de sus allegados recibía algún texto o llamada de ‘su’ parte, se trataría de quién hurtó su pertenencia.

Sebastián Lizarzaburu hace advertencia

“Chicos me han robado el celular, estoy cambiando absolutamente todas mis contraseñas y claves de las redes sociales”, dijo en un inicio.

Asimismo, hizo un llamado a sus conocidos a que eliminen su contacto de sus teléfonos celulares. “ Si alguien les escribe de WhatsApp o si lo llaman, no soy yo porque no tengo celular todavía. Simplemente, borren mi número ”, expresó el popular ‘Hombre roca’.

“Cuando tenga un celular, subiré historias nuevamente y sabrán que estoy de vuelta, mientras tanto, no habrá nada mío. Yo no llamaré, yo no subiré nada a WhatsApp, ni Instagram, yo no voy a hacer nada”, agregó el ex chico reality con evidente consternación.

Sebastián Lizarzaburu reaparece en redes sociales

Horas más tarde, el ‘Hombre roca’ volvió a aparecer en sus plataformas sociales para anunciar que pudo recoger un nuevo chip para su teléfono y, en tanto, está utilizando su antiguo móvil.

“Estoy descargando las aplicaciones de nuevo, así que, otra vez, estoy con Instagram y WhatsApp. De a poquitos estoy, ya volví. Le puse mil verificaciones”, dijo en sus estados de Instagram.