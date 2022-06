Roberto Palacios, conocido como el ‘Chorri’, habló por primera vez tras el ampay de Magaly Medina. El exfutbolista estaba molesto luego de ver las imágenes en las que se besa con una joven anfitriona dentro de una discoteca en Chiclayo. No obstante, el exseleccionado sorprendió al no querer responsabilizarse por lo que hizo y aseguró que él fue la víctima.

‘Chorri’: “Imagínate cómo me puedo sentir yo”

El programa de Magaly Medina se comunicó con Roberto Palacios para consultarle por el beso que se dio con una mujer en Chiclayo durante el pasado fin de semana. Si bien desde el inicio el exdeportista confirmó que era él el que aparecía en las imágenes, se justificó al decir que no fue intencional y que el encuentro había sido provocado.

Asimismo, reveló que conversó con su esposa sobre el tema: “La verdad, al final, tú sabes que me han sembrado. En realidad, tengo que darte mi descargo porque no voy a quedar así, como el malo de la película. Porque al final se aprovecharon. A veces la gente no es buena, se aprovecha de muchas cosas. Imagínate cómo me puedo sentir yo, pero yo ya hablé con mi esposa”.

Magaly criticó al ‘Chorri’ por justificarse

Fiel a su estilo, Magaly Medina le respondió duramente al ‘Chorri’ Palacios: “Yo pensé que lo había visto todo. Yo pensé que con la metida de pata que hizo Miyashiro defendiendo a su amigo yo dije: ‘Más que esto ya no puedo ver’. Me faltaba ver a los profesionales de antaño, las viejas glorias de la mentira y el engaño. (...) Se aprovecharon de él. No tiene la culpa de nada, es inocente. Nadie te ha sembrado. Cómo se aprovecharon de él, ¿con los chapes? No te veías molesto”.

Este fue el último mensaje del ‘Chorri’ a su esposa en redes

Antes de que saliera el ampay de Magaly Medina, el ‘Chorri’ Palacios había subido una foto junto a su esposa, la mexicana Karla Quintana. En la instantánea que compartió en sus redes sociales, se puede ver al ex jugador junto a su pareja mientras disfrutaban de unas vacaciones. “Que lindo paseo por la Huacachina y lo mejor es hacerlo con lo que uno más ama: la familia”, escribió en la descripción.