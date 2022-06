‘Coyote’ Rivera, hermano de Paolo Guerrero, sobre Alondra García Miró: “Siempre será de la familia”

Le muestra su apoyo. Julio ‘El Coyote’ Rivera habló sobre la importancia de Alondra García Miró en su familia, debido a los cuestionamientos sobre el estatus de la relación de la modelo y Paolo Guerrero.

“Quiero mucho a Alondra, pero las cosas personales que tenga con Paolo son de ellos, no puedo pronunciarme sobre eso (rumores de separación), son ellos los que tienen que hablar. Alondra es de la familia y siempre lo será ”, declaró el exfutbolista durante la inauguración de Montalvo en Chorrillos.

Paolo Guerrero desmiente haber iniciado una nueva relación

El ‘9′ habló con Rodrigo González, conductor de ‘Amor y Fuego’, sobre los supuestos acercamientos que habría tenido con Jamila Dahabreh y Nicole Pérez. “Primero que nada, desmiente que haya tenido algo con Jamila Dahabreh, por casualidad habrán coincidido en un restaurante, pero nada más. Así que, por la propia boca de Paolo, desmiente tener un encuentro con la modelo. Dice que los que sufren más con esto son su familia, por las cosas que salen en la televisión”, dijo ‘Peluchín’ revelando la conversación que mantuvo con Guerrero por Instagram.

En lo referente a Nicole Pérez mencionó que su único vínculo con ella fue porque le reservó una mesa en el restaurante en el que trabaja, negando que mantengan otro tipo de relación.

Alondra García Miró asistió a matrimonio sin Paolo Guerrero y crecen rumores de ruptura. FOTO: Instagram / Alondra García Miró.

“Fui a Miami, a un restaurante, y esta chica fue la que me reservó la mesa porque ella trabaja allí, pero nada más que eso. Hicimos una amistad porque, como sabrás, Miami está lleno y siempre es bueno tener un contacto que me facilite una mesa... Rodrigo, me tomo fotos así con todo el mundo”, le dijo el futbolista a Rodrigo.

¿Paolo Guerrero y Alondra García Miró siguen juntos?

El conductor de televisión aprovechó la oportunidad para preguntarle a Paolo sobre los rumores referentes a su relación con Alondra, pero él se mantuvo muy reservado al respecto.