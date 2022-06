Melissa ya sueña con el vestido de su posible boda con Anthony: “Me casaría de blanco”

¿Ya quiere boda? Melissa Paredes ‘olvidó' por un momento los problemas legales que afronta con su exesposo, el futbolista Rodrigo Cuba, por la tenencia de su hija y se refirió acerca de sus planes a futuro junto a su pareja, Anthony Aranda. La actriz reveló que, de volver a pasar pronto por el altar, usaría un vestido blanco.

Melissa Paredes espera anillo de bailarín

La exconductora de televisión se presentó en el desfile de la nueva colección del diseñador Genaro Rivas. En esa línea, no tuvo reparos en hablar sobre su posible matrimonio con Anthony Aranda. Melissa Paredes afirmó que está a la espera de que su novio le pida la mano.

“Todavía no veo ningún anillo (muestra su mano)”, dijo. También dio detalles de cómo sería su vestimenta: “Si me vuelvo a casar, me casaría de blanco y encima con velo”.

Melissa Paredes dio nuevos detalles de lo que sería su boda con Anthony Aranda. Foto: Instagram

Críticas no afectan su relación

De otro lado, al ser consultada sobre cómo lleva su romance con Anthony Aranda en medio de toda la ola mediática que pesa sobre ella (por cómo se originó la relación entre ambos cuando aún estaba casada con el jugador que milita en el Sport Boys), la modelo aseguró que las críticas no han afectado su relación.

En ese sentido, Melissa Paredes confesó que en ningún momento se le pasó por la mente terminar su relación.

“Justo hemos hablado de eso (sobre terminar su romance) y decimos qué fuerte, raro y súper extraño es nuestro amor. En otras circunstancias, yo hubiera tirado la toalla de una. No nos ha pasado gracias a Dios. Le dicen de todo (en redes sociales a Anthony) y a mí también, pero yo sé como es él y, por eso, seguimos juntos”, sostuvo.