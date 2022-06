Melissa responde a Michelle Alexander por haberla criticado: “Yo no me peleo con nadie”

Melissa Paredes reapareció en televisión nacional este 10 de junio en “Amor y fuego”. La modelo fue abordada por las cámaras del programa de espectáculos en la conferencia de prensa de la cinta peruana “Igualita a mí”, en la cual ocupa un papel secundario. Ahí, la modelo se tomó unos minutos para referirse a Rodrigo Cuba y Ale Venturo, y para responder a personajes de la televisión que la cuestionaron en su momento.

En un momento de la plática, ‘Meli’ se refirió a los señalamientos que recibió por parte de la productora Michelle Alexander, quien la criticó por presuntamente haber involucrado a su progenitora en su gresca mediática con Rodrigo Cuba.

Melissa responde a críticas de Michelle Alexander

“Digamos que ya no estás en buenas ‘migas’ con Michelle Alexander”, le mencionó la reportera a Melissa.

“Yo no sé; yo no me peleo con nadie, sinceramente. No soy rencorosa; no tengo ningún problema con nadie, hasta donde yo sé”, acotó la exconductora de “América hoy”.

¿Qué dijo Michelle Alexander sobre Melissa Paredes?

Luego de que la señora Celia Rodríguez, madre de Melissa Paredes, se enlazara en vivo con “América hoy” para defender a su hija de las críticas por el problema mediático de esta con Rodrigo Cuba, Michelle Alexander evidenció su malestar por el hecho de que Melissa expusiera a su madre en su pleito.

“¿Cómo vas a meter a tu madre en tus dimes y diretes?”, escribió la reconocida productora a modo de reprender a Melissa Paredes. Minutos más tarde, escribió otro mensaje: “No sé por qué, pero me acordé del programa de Laura Bozzo”.