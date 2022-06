Melissa Paredes declaró ante la prensa durante la presentación de la cinta “Igualita a mí”, protagonizada por Carlos Alcántara y en la que tiene un papel secundario. Ella respondió preguntas sobre su expareja Rodrigo Cuba y la relación que tiene con Ale Venturo.

Se habló en los últimos días de un posible embarazo de la modelo. Magaly Medina fue quien comentó esta noticia en su programa de farándula.

“Nosotros tenemos información privilegiada (...). Nos ha llegado la información de que Ale Venturo estaría embarazada de cinco semanas (...). No puedo revelar nuestras fuentes, pero son totalmente certeras”, dijo la conductora de televisión.

Magaly Medina dijo confiar en las fuentes que le dieron importante información sobre Ale Venturo. Foto: composición Instagram/Ale Venturo/ATV

¿Qué dijo Melissa Paredes sobre posible embarazo de Ale Venturo?

La actriz fue consultada sobre este rumor que causó revuelo en fans de la joven. “La verdad no estoy enterada de esa tema, no podría opinar”, contestó la exfigura de América TV.

“Justo ayer me hicieron la misma pregunta, no podría opinar de algo que no sé sinceramente, no es algo que yo sepa o tenga la certeza”, agregó a El Popular.

Melissa Paredes sobre escenas de sexo con Carlos Alcántara

Por otro lado, se refirió a las escenas íntimas con Carlos Alcántara. Aseguró que Anthony Aranda, su novio, la apoyó en todo momento y supo comprender su trabajo.

“La escena de cama sí fue un poco complicada por el tema que hay que cuidar un poco ciertas cosas. Anthony no me dice nada porque me gusta que respete mi trabajo (...). Hay que saber hasta donde meterse y hasta donde no”, dijo Melissa Paredes.

Dio detalles de su personaje y agradeció la oportunidad por ser parte de la película peruana. “No hay papel pequeño, es bonito que haya nuevas oportunidades y un personaje diferente. Eso de encasillarse en personajes protagónicos, también es bueno salir de esa zona y demostrar que puedes hacer más cosas”, expresó.